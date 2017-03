Đôla chợ đen tiếp tục đi xuống

Giá đôla tự do ở TP HCM, đầu giờ sáng nay 13/11 giảm nhẹ. Các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua vào trung bình quanh mức 18.600 đồng với một đôla Mỹ, bán ra 18.800 đồng. Chỉ trong 2 ngày USD tự do đã mất giá gần 1.000 đồng.



Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng trở lại mốc 17.021 đồng một USD sau khi giảm 2 đồng vào ngày 11/11. Các ngân hàng thương mại tiếp tục niêm yết kịch trần ở mức 17.872 đồng cho mỗi USD.



Tỷ giá tiếp tục rời xa mốc 19.000 đồng đổi một USD. Ảnh: Hoàng Hà



Chủ cửa hàng vàng bạc trên đường tỉnh Lộ 10, Bình Tân, TP HCM, cho biết giá đôla mua vào sáng nay ở mức 18.500 đồng, trong khi chưa đưa ra mức bán ra. Chủ tiệm cho biết hiện đã hết USD để bán.



Theo chủ một hiệu vàng trên đường Phan Bội Châu, Bến Thành, quận 1, khoảng giữa trưa hôm qua, tỷ giá USD đột ngột điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 18.800 - 19.000 đồng đổi một USD. Giá mua vào mất thêm 150 đồng trong sáng nay trong khi các chủ kinh doanh ngoại tệ cũng giảm giá bán ra khoảng 100 đồng. Giao dịch thường được thực hiện ở mức 18.650 - 18.900 đồng đổi một đôla.



Theo ghi nhận tại các điểm thu đổi ngoại tệ ngày 12/11, lượng khách bán ngoại tệ nhỉnh hơn mua. Chủ doanh nghiệp tư nhân vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, cho biết, lượng đôla mua vào chiếm hai phần ba tổng giao dịch trong ngày. Khách mua chủ yếu do nhu cầu chi dùng chứ không phải đầu tư.



Nhiều người đang nắm giữ trong tay lượng tiền lớn đều cảm thấy băn khoăn không biết nên đầu tư vào đâu để sinh lời. Chị Thanh, một khách hàng tại hiệu vàng trên đường Lê Thánh Tôn chia sẻ: "Trước đây thấy vàng và USD rất hút. Nhưng chứng kiến trận cuồng phong về giá, tôi không biết nên giải quyết số tiền nắm giữ trong tay như thế nào".



Đảo qua, đảo lại nhiều lần tại hiệu vàng, chị Thanh vẫn chưa thể quyết định được nên đầu tư vào đâu. Cuối cùng, chị quay về mang tất cả số đôla còn ở nhà đến bán lấy tiền và đem tất cả tiền gửi vào ngân hàng. Quyết định của chị Thanh cũng là một trong những lựa chọn được nhiều người dân TP HCM đang nhắm đến do lãi suất ngân hàng hiện khá hấp dẫn.



Tại Hà Nội, tỷ giá giao dịch tự do sáng nay "nhảy múa" khá thất thường nhưng chưa một lần chạm tới mốc 19.000 đồng đổi một USD. Mức giao dịch giảm khoảng 200 đồng so với thời điểm đóng cửa ngày 12/11. Nhiều cửa hàng ra giá 18.600 đồng với USD bán ra.



Việc tỷ giá USD giảm khá sâu chỉ trong vòng 24 giờ khiến nhiều nhà đầu tư quyết định tăng mua. Lực cầu ngay lập tức khiến giá bán tăng khoảng 300 đồng, lên khoảng 18.900 đồng đổi một USD vào giữa buổi sáng. Tỷ giá sau đó được điều chỉnh xuống khoảng 18.800 đồng. Biên độ giá trong cả buổi sáng được giữ ở mức 100 - 150 đồng giữa giá mua vào và bán ra.