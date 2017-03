Đôla chợ đen vượt 21.000 đồng

Tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay được điều chỉnh lên 20.628 đồng một đôla thay vì mức 20.618 đồng duy trì nửa tháng qua. Đây là lần thứ hai từ đầu tháng, cơ quan này tăng tỷ giá. Hôm 9/8, cùng ngày công bố quyết định cho nhập khẩu 5 tấn vàng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã tăng tỷ giá liên ngân hàng thêm 10 đồng, lên 20.618 đồng một đôla.Các ngân hàng thương mại không bỏ qua cơ hội tăng giá này, đẩy giá bán của mình lên kịch biên độ 1% cho phép. Vietcombank sáng nay báo giá mua 20.830 đồng, và bán ra 20.834 đồng một đôla. Biên độ giữa giá mua vào - bán ra vẫn để ở mức siêu hẹp: 4 đồng, cho thấy nhu cầu mua bán đang nóng.Tỷ giá liên ngân hàng tăng đúng một ngày sau khi tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tuyên bố nguồn cung ngoại tệ dồi dào, cán cân tổng thể của nền kinh tế có thể thặng dư 2,5-4,5 tỷ USD vào cuối năm. Ông cũng tiết lộ từ tháng 4 tới nay cơ quan này đã hút được 6 tỷ USD từ thị trường để tăng dự trữ ngoại hối quốc gia và đủ để can thiệp thị trường khi cần thiết.Tuy nhiên ông cũng thừa nhận tỷ giá có thể chịu sức ép nhất thời bởi diễn biến giá vàng, nhất là khi giá trong nước cao hơn nhiều so với thế giới kích thích thu cầu nhập khẩu vàng."Đã là nhập vàng thì nhu cầu ngoại tệ sẽ tăng lên, nếu nhập vàng qua đường chính thức thì mất ngoại tệ theo con đường chính thức, còn nếu nhập lậu thì làm cho đôla chợ đen lên giá. Điều đó có nghĩa là cung cầu đôla Mỹ sẽ thay đổi theo hướng gây áp lực cho tỷ giá, sẽ gây khó khăn cho điều hành kinh tế vĩ mô trong điều kiện hiện nay", ông nói.Thị trường ngoại tệ tự do đã chạm mốc 21.000 đồng từ chiều qua và tới sáng nay, một số điểm thu đổi ở "phố ngoại tệ" Hà Trung đã chào bán với giá 21.020 đồng một đôla, trong khi mua vào 21.000 đồng. Còn tại Nguyễn Thái Học, giá mua vào thấp hơn, chỉ khoảng 20.990 đồng nhưng bán ra tới 21.030 đồng một đôla.Nhiều chuyên gia cảnh báo tín hiệu căng thẳng tỷ giá đã bắt đầu lộ diện và nhu cầu nhập vàng chỉ là một nguyên nhân. Các hợp đồng vay ngoại tệ ngân hàng đầu năm giờ đang lần lượt đáo hạn, nhu cầu mua đôla để thanh toán nợ đang tăng.

Những tháng đầu năm, do lãi suất đôla thấp hơn nhiều so với tiền đồng, đã xuất hiện hiện tượng ồ ạt vay đôla bán ra lấy tiền đồng kinh doanh, khiến tín dụng ngoại tệ tăng hơn 20% và cao gấp nhiều lần tín dụng tiền đồng. Hiện tượng này khiến nguồn cung đôla những tháng đầu năm dồi dào, tỷ giá xuống thấp. Nhưng vào cuối năm các hợp đồng này đáo hạn, nhu cầu lại tăng lên, gây áp lực với tỷ giá.

Tuy nhiên, tỷ giá liên ngân hàng hiện nay vẫn thấp xa so với mốc kỳ lục 20.713 đồng hồi tháng 2 năm nay và cũng thấp hơn hẳn mức 20.693 đồng hôm 11/2, khi Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá 9,3% đồng thời thu hẹp biên độ từ 3% xuống còn 1%.



Theo Song Linh (VNE)