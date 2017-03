Đôla đẩy giá vàng lên cao

Mở cửa ngày hôm nay, hầu hết thương hiệu vàng lớn tại TP HCM đều điều chỉnh giá tăng 200.000 đồng chiều thu gom và bán ra so với sáng qua, lên mức 44-44,20 triệu đồng một lượng.



Nửa giờ đồng hồ sau đó, lúc 8h30, giá vàng miếng tiếp tục được các đơn vị nâng thêm 50.000 đồng cả thu gom và bán ra, lên 44,05-44,25 triệu đồng. Như vậy, nếu so với mở cửa, mức giá hiện đã tăng tổng cộng 250.000 đồng chiều mua và chiều bán.







Giá vàng cuối tuần tăng 250.000 đồng mỗi lượng. Ảnh: Lệ Chi

Theo Lệ Chi (VNE)



Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 44,12-44,32 triệu đồng. Biên độ mua bán là 200.000 đồng. Mua bán buôn đắt hơn bán lẻ 50.000 đồng chiều mua vào, còn bán ra rẻ hơn 50.000 đồng mỗi lượng, công bố tại 44,17-44,27 triệu đồng.Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý trong phiên cuối tuần đã có sự đi lên khá mạnh trước áp lực suy yếu của đồng bạc xanh. Theo đó, giá vàng giao tháng 12 chốt tuần tăng khoảng 2,9%, lên 1.683 USD một ounce. Cùng lúc, giá vàng giao ngay cũng đóng cửa ngày tại mức 1.680 USD, tăng hơn 12 USD so với phiên liền trước.Nhận định về xu hướng giá vàng trong tuần tới, trong số 25 người vốn là các nhà đầu tư, phân tích tham gia trả lời khảo sát của Kitco.com, có 21 người cho rằng giá đi lên, chỉ 3 người nhận định giá xuống và duy nhất 1 người cho rằng giá đi ngang.Thị trường tiền tệ trong nước sáng nay, giá USD bình quân liên ngân hàng tiếp tục tăng lần thứ 7 liên tiếp, lên mức 20.708 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua.Các ngân hàng thương mại đầu ngày cũng có điều chỉnh đáng kể, phổ biến nâng giá bán lên kịch trần 20.915 đồng. VietinBank giữ nguyên chiều thu mua 20.890 đồng nhưng bán ra kịch trần 20.915 đồng, tăng 15 đồng so với hôm qua.