Đôla hạ nhiệt, dầu lại tăng giá

Dự kiến, trong ngày hôm nay (23/11), Mỹ sẽ công bố báo cáo về doanh số nhà đang sử dụng. Theo điều tra dư luận của Bloomberg, khả năng doanh số nhà đang sử dụng trong tháng 10 của Mỹ đã tăng 2,3% lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2007. Đây sẽ là chỉ báo quan trọng để giá dầu được nâng lên.



Trước đó, thông tin cho thấy tình hình xây dựng nhà ở và số lượng đơn xin vay thế châp giảm đã phủ bóng lên triển vọng phục hồi của thị trường nhà đất Mỹ. Một số chuyên gia phân tích dự báo, sự hồi phục của thị trường này có thể phải đợi tới năm sau.



Báo cáo từ Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp cho thấy, số lượng đơn xin vay thế chấp mua nhà tuần trước rơi xuống mức thấp nhất trong 12 năm, tỷ lệ thu hồi nhà leo lên mức cao kỷ lục trong quý 3.



Dầu thô giao tháng 1 tăng mạnh, 82 xu, tương đương 1,1% lên 78,29 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York. Tính đến 11h30 trưa nay (22/11), dầu thô đứng ở mức 78,23 USD/thùng.



Trước đó, hôm 20/11, giá dầu kỳ hạn này đã hạ 58 xu, tương đương 0,7%, xuống 77,47 USD/thùng, mức chốt thấp nhất trong 1 tuần. Trong khi giá dầu kỳ hạn giao tháng 12 giảm 74 xu, tương đương 1%, xuống 76,22 USD/thùng.



Tính chung toàn bộ 5 tuần qua, kể từ sau đợt dầu bất ngờ tăng vọt hồi đầu tháng 10, giao dịch dầu đã giao động trong khoảng từ 74,79 đến 82 USD/thùng.



Giá dầu có thể cần tới "sức ép giảm giá rõ ràng" từ đôla để vượt lên, Toby Hassall, chuyên gia phân tích của CWA Global Market Pty ở Sydney, nhận định.



Chỉ số đôla Mỹ, so với rổ 6 ngoại tệ mạnh khác, đã giảm 0,5% trong phiên giao dịch sáng nay, xuống mức 75,3. Lần đầu tiên trong 3 ngày qua, đôla giảm giá so với Euro, hiện ở mức 1,4934USD/Euro. Hôm 20/11, tỷ giá đứng ở 1,4862 USD/Euro.



“Chúng tôi cho rằng giá dầu trong phiên hôm nay có nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn bởi sự thật là USD đã hạ nhiệt một chút”, David Moore, chiến lược gia của ngân hàng Liên bang Australia, nhận xét. Nhà đầu tư thường chuyển các dòng đầu tư vào những tài sản khác khi đôla Mỹ suy yếu.



Dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 1 tăng 80 xu, tương đương 1%, lên 78 USD/thùng tại London. Vào lúc 11h15 trưa nay, giá dầu này đang ở mức 77,95 USD/thùng. Phiên chốt tuần trước, dầu kỳ hạn Brent đã giảm 0,6% xuống 77,20 USD/thùng.



Theo Việt Hà (VNN/ Bloomberg)