Đôla lại lên 17.000 đồng

Mức giá 16.800-17.000 đồng (mua vào-bán ra) cho mỗi đôla phổ biến tại các đại lý thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung, Phùng Hưng, Kim Mã... Một số chủ hàng đẩy mạnh mua vào nên chào giá cao hơn, 16.850 đồng cho mỗi đôla.

Tuy nhiên, lượng khách giao dịch vẫn hạn chế. Chủ yếu những người có nhu cầu đổi ngoại tệ mới đến mua, nhưng họ cũng chỉ mua với số lượng vừa phải.

Giá mua vào nhỉnh hơn so với mức chiều qua từ 100-150 đồng. Thực tế, lượng người bán đôla không nhiều, dù các chủ hàng chào giá mua vào nhỉnh hơn 50 đồng nếu bán với lượng lớn, khoảng vài chục nghìn đô.

Thị trường ngoại tệ được hâm nóng lên chưa đầy một ngày, sau khi giá xăng tăng 4.500 đồng mỗi lít, rồi đột ngột hạ nhiệt khiến nhiều người tỏ ra thận trọng khi mua-bán. Nhiều dự báo cho thấy, giá đôla trên thị trường tự do sẽ bình ổn trở lại trong thời gian ngắn tới.

Trong khi đó, thị trường kim loại quý đang giao dịch với mức giá phổ biến là 1,89-1,91 triệu đồng (mua vào - bán ra) cho mỗi chỉ.

Vàng SJC được Công ty vàng bạc SJC công bố giá mua là 1,89 triệu đồng, giảm trung bình 3.000 đồng so với giá cao nhất hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng miếng Rồng Vàng Thăng Long còn 1,89-1,91 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào-bán ra), giảm 3.200 đồng so với giá bán ra hôm qua.

Đêm qua, trên thị trường thế giới, giá vàng giao tháng 8 đã rớt trên 15 USD, chốt phiên giao dịch tại thị trường New York ở mức 948,5 USD mỗi ounce. Trong ngày giao dịch, giá khi thấp nhất ở mức 944,5 USD.

Giá vàng đi xuống do thị trường "vàng đen" giảm giá, sau khi những thông tin về tình hình cơn bão Dolly làm cản trở hoạt động khai thác dầu tại Mexico những ngày qua đã tan. Bên cạnh đó, sự tiết giảm nhu cầu nhiên liệu từ nền kinh tế Mỹ, cũng giúp dịu bớt nỗi lo về nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn. Trên thị trường New York, dầu giao tháng 8 đêm qua giảm còn 127,95 USD mỗi thùng, dầu giao tháng 9 còn 128,42 USD một thùng, giảm trên 3 USD so với giá chốt phiên hôm trước.

Trong khi đó, đồng đôla Mỹ có dấu hiệu hồi phục nhẹ so với các đồng tiền mạnh khác cùng những thông tin từ phía Mỹ quyết tâm khôi phục thị trường tài chính và nhà đất, cùng chính sách đồng đôla mạnh.

Thời điểm hiện tại mỗi euro đổi được 1,5787 đôla Mỹ, giảm so với tỷ giá 1,5927 trong sáng qua.