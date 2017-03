Đôla ngân hàng cao kỷ lục

Xu hướng nhích dần tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng bắt đầu từ mốc 16.950 đồng vào tháng 6 năm nay tiếp tục được khẳng định. So với thời điểm cách đây một tháng, mức quy đổi tăng đúng 20 đồng trên một đôla, tiệm cận giá 17.000 đồng/1 USD.

Như vậy, mức niêm yết của Ngân hàng Nhà nước đã vượt xa so với mốc 16.989 đồng /1USD được coi là kỷ lục, thiết lập vào ngày 25/12/2008. Khi đó giá thị trường tự do chỉ là 17.520 đồng. Tháng 6 năm ngoái, khi giá ngân hàng bán cho khách có lúc vượt 19.000 đồng, tỷ giá liên ngân hàng cũng chỉ dưới mức 16.650 đồng.

Theo đà tăng chung, các ngân hàng thương mại cũng niêm yết kịch trần giá quy đổi trong ngày 9/10 ở mức 17.849 đồng, tương đương biên độ tối đa 5% cho phép. Theo giải thích của một lãnh đạo ngân hàng thương mại, tỷ giá quy đổi tại ngân hàng và trên thị trường tự do đang có xu hướng xích lại gần nhau. Điều này khá hợp lý nếu nhìn vào biểu đồ giá.

Đà nhích dần đều của tỷ giá liên ngân hàng được giới đầu tư hiểu như một động thái hỗ trợ hoàn động xuất khẩu và kiềm chế nhập siêu. Tuy nhiên theo chuyên gia của Ngân hàng Nhà nước, mức tăng tỷ giá liên ngân hàng từ đầu năm tới nay không lớn, chỉ khoảng 0,14%. Nếu tính cả lần điều chỉnh biên độ từ 3% lên 5% hồi tháng 3, từ đầu năm đến nay tỷ giá liên ngân hàng mới tăng 2,14%. Trong khi đó, nhiều chuyên gia gợi ý, mức tăng tỷ giá phù hợp với điều kiện của Việt Nam nên là 5-6% một năm.

Tình hình giao dịch trên thị trường liên ngân hàng những ngày qua được đánh giá khả quan, giá giảm so với tuần trước trong khi thanh khoản tiếp tục ổn định.

Trong khi đường biểu thị giá đôla ngân hàng có xu hướng đi lên khá đều thì đôla tự do lại cho thấy dấu hiệu đi xuống.

Trong vòng một tuần trở lại đây, trong khi giá niêm yết tại ngân hàng thương mại tăng trung bình 50 đồng thì đôla tại các điểm thu đổi "chợ đen" trên địa bàn Hà Nội giảm tương đương 70 đồng.

Nguyên nhân của sự sụt giá, theo giải thích của một đầu mối thu mua đôla tự do trên phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội), là do "vắng khách bán mua". Điều này ngược hẳn với không khí đang dần ấm lên tại các quầy giao dịch ngoại tệ ngân hàng.

Không chỉ giảm giá, các điểm thu đổi đôla tự do cũng phải hạ thấp mức hưởng lãi do ăn chênh lệch. Biên độ giá bán - mua thu hẹp xuống còn 20, thậm chí là 15 đồng cho một đôla nhằm khuyến khích giao dịch. Giá thu đổi phổ biến trên thị trường tự do tại Hà Nội trong ngày 9/10 là 18.240 - 18.260 đồng /1 USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường hối đoái quốc tế, USD tăng nhẹ so với một số đồng tiền mạnh khác trong ngày 9/10 sau khi Chủ tịch Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke tuyên bố sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Tại New York, một Euro chỉ còn đổi được 1,4765 USD so với mức 1,4794 USD của ngày 8/10. Tuy nhiên, mức tăng này là không đáng kể so với đà giảm giá của đôla Mỹ đã kéo dài vài ngày nay. Chỉ riêng trong ngày 8/10, USD đã mất 0,47% giá trị quy đổi với Euro so với 24 giờ trước đó.