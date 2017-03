Đôla ngân hàng tiếp tục tăng giá

Tuy có điều chỉnh giảm từ 17.003 đồng xuống còn 17.002 đồng trong ngày 14/10 nhưng tổng quan biểu đồ tỷ giả trên thị trường giao dịch liên ngân hàng tiếp tục khẳng định xu thế tăng trong suốt thời gian qua. Tỷ giá quy đổi được công bố trên website Ngân hàng Nhà nước là 17.004 đồng cho một USD, cao nhất từ trước đến nay.

Một số cán bộ ngoại hối ngành ngân hàng cho biết, tỷ giá đang được điều chỉnh theo hướng sát hơn với nhu cầu của thị trường cũng như lưu lượng ngoại tệ cần thiết cho nền kinh tế. Tuy nhiên, theo nhận xét của Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Lê Đức Thúy, thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái của Việt Nam "hiện chưa ổn".

"Dù lập luận thế nào thì bằng trực quan, việc các ngân hàng phải mua bán ngoại tệ với tỷ giá mua bằng với bán để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp là chưa hợp lý. Cũng phải nói thêm rằng, việc họ phải tìm cách luồn lách qua đồng tiền thứ ba hay cơ chế này cơ chế khác, chứng tỏ rằng thị trường có những trục trặc cần xử lý", ông Thúy cho biết.

Trong suốt giai đoạn điều chỉnh của tỷ giá liên ngân hàng, tỷ giá quy đổi tại các ngân hàng thương mại luôn ở kịch trần mức 5% cho phép. Giá giao dịch đôla Mỹ phổ biến tại nhiều ngân hàng trong ngày 15/10 là 17.854 đồng đổi một USD. Mặc dù vẫn phải trả một khoản "phí" (khoảng 370 đồng cho mỗi USD) khi giao dịch với ngân hàng nhưng theo anh Minh, giám đốc một doanh nghiệp xuất nhập khẩu thiết bị tin học cho biết: "Nếu cộng cả phí, mua đôla trong ngân hàng hiện đã rẻ hơn mua trên thị trường tự do từ vài chục cho đến 100 đồng trên một đôla. Nếu mua hàng chục nghìn USD thì con số này rất đáng kể".

Đây có lẽ cũng là lý do khiến thị trường giao dịch đôla tự do có dấu hiệu trầm lắng trong thời gian vừa qua. Tại Hà Nội, mức giao dịch phổ biến tại nhiều điểm thu đổi ngoại tệ trong ngày 15/10 là 18.260 - 18.280 đồng một USD. Dù giá có nhích lên khoảng 20 đồng so với những ngày trước đó do cộng hưởng từ đà tăng giá trong ngân hàng nhưng tâm lý "khát mua" đôla vẫn phổ biến đối với nhiều đầu mối găm giữ. Khách hàng bán ngoại tệ được nhiều chủ cửa hàng sẵn sàng chào mua với giá cao hơn niêm yết khoảng 5 đồng cho mỗi USD.

Tuy có dấu hiệu xích lại trong thời gian gần đây nhưng mức chênh lệch chính thức giữa tỷ giả USD trên thị trường tự do với thị trường ngân hàng vẫn tiếp tục nằm trong khoảng xấp xỉ 500 đồng trên một USD từ hồi tháng 6 đến nay. Con số này có lúc đã lên tới 700 đồng. Theo ông Lê Đức Thúy, điều này tiếp tục là một dấu hiệu cho thấy sự "chưa ổn" của thị trường.

"Kinh nghiệm điều hành tỷ giá trong suốt 13 năm tại Ngân hàng Nhà nước cho thấy, chừng nào mức chênh tỷ giá còn trên mức 100 đồng, chừng đó thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái còn có vấn đề. Cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam hiện được coi là thâm hụt, nguồn cung ngoại tệ thấp hơn so với cầu. Do đó áp lực tỷ giá là khó tránh khỏi. Tôi nghĩ là Chính phủ và Ngân hàng nhà nước phải sớm giải quyết vấn đề này" - ông Thúy nói.