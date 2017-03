Đôla tự do lên 21.570 đồng

Sáng nay, các thương hiệu vàng trong nước đồng loạt đẩy giá vàng tăng hơn 500.000 đồng so với sáng qua, lên 36,4 triệu đồng. Tính đến 8h20, thương hiệu vàng miếng SBJ được Sacombank-SBJ báo giá mua và bán ở 36,29 - 36,39, tăng 440.000 đến 490.000 so với sáng thứ ba.

Tại Hà Nội, các cửa hàng đẩy giá bán vàng lên 36,40, có nơi là 36,50 triệu đồng tính đến 8h55 sáng. Trong khi đó, chiều thu mua phổ biến ở 36,28 đến 36,30 triệu đồng, cách biệt khá xa so với niêm yết bán.

Việc vàng đi lên khiến các đầu mối buôn bán đôla càng có cớ để đẩy giá. Sau gần hai tuần tăng nhiệt liên tiếp, giá bán USD trên thị trường tự do vươn tới 21.570 đồng sáng nay, tăng 70 đồng so với trưa qua. Chiều thu mua cách biệt tới 100 đồng nhằm hạn chế giao dịch. Hôm qua, giá đôla trên thị trường tự do về ngang bằng với kỷ lục cũ lập được hôm 9/11 là 21.500 đến 21.550 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng nhảy vọt khi Trung Quốc muốn tăng cường đầu tư vào kim loại quý. Hôm qua, chính quyền Trung Quốc cho phép Công ty Lion Fund Management ở Thâm Quyến trở thành công ty đầu tiên của Trung Quốc được đổ tiền vào các quỹ đầu tư vàng ở nước ngoài. Trong quý 3 vừa rồi, nước này là nhà tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ.

Hôm qua, thị trường vàng giao ngay đạt mức cao nhất kể từ hôm 12/11 đến nay tại 1.389,75 USD, tăng 22 USD so với mở cửa. Tuy nhiên, giá vẫn còn cách xa so với đỉnh cao của mọi thời lập hồi đầu tháng 11 ở 1.424 USD.

Đến 8h29 sáng nay tại phiên châu Á, mỗi ounce nhích 1,20 USD so với mở cửa, đạt 1.388,40 USD.

Đồng euro tiếp tục chịu áp lực khi tổ chức đánh giá tín nhiệm Standard & Poor's đe dọa khả năng cắt điểm tín nhiệm dành cho Bồ Đào Nha. Nếu khả năng này xảy ra, đây sẽ là đòn giáng vào niềm tin dành cho kinh tế châu Âu, vốn đang lao đao vì khủng hoảng nợ. Nỗi lo ngại từ Bồ Đào Nha lan sang cả chứng khoán Mỹ cuối ngày hôm qua và thị trường chứng khoán châu Á sáng nay.

