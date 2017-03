“Dọn dẹp” công ty chứng khoán

Sắp rút giấy phép một số công ty chứng khoán Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều ngày 3-12, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết khi áp dụng Thông tư 165 cơ quan quản lý sẽ xem xét rút giấy phép hoạt động của một số công ty chứng khoán. Hiện đã có ba công ty chứng khoán xin rút bớt nghiệp vụ hoạt động. “Họ xin rút bớt nghiệp vụ và không còn nợ đọng thì sắp tới ủy ban sẽ xem xét rút giấy phép hoạt động” - ông Bằng nói. . Việc áp dụng Thông tư 165 có gây khó khăn cho các công ty chứng khoán không, thưa ông? + Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Ủy ban đã cho các công ty chứng khoán hơn một năm chuẩn bị. Từ ngày 1-4-2012 ủy ban mới siết các chỉ tiêu về an toàn tài chính của các công ty chứng khoán và sẽ ngày càng siết chặt hơn vì gần đây có một số công ty chứng khoán báo cáo không trung thực, việc này gây ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng, thị trường… Chúng tôi đã điều chỉnh một số quy định về an toàn tài chính cho phù hợp với thị trường Việt Nam chứ ở nhiều nước họ làm còn căng hơn. Ví dụ kiểm soát đặc biệt ở Việt Nam là bốn tháng chứ các nước chỉ có 10 ngày. . Vậy có hay không việc ủy ban ép các công ty chứng khoán phải tái cấu trúc? + Tôi khẳng định việc công ty chứng khoán tái cấu trúc là do họ tự nguyện. Nhiều công ty chứng khoán đã giảm mạng lưới, chi nhánh… Con số giảm hơn 10% hiện nay là do họ. Tương tự, công ty chứng khoán cơ cấu lại vốn, xin rút nghiệp vụ hoạt động là do cổ đông, hội đồng quản trị đó quyết định, ủy ban không áp dụng mệnh lệnh hành chính can thiệp vào. . Nếu phải rút giấy phép công ty chứng khoán thì ủy ban có yêu cầu gì ở họ không, thưa ông? + Nếu rút giấy phép, đầu tiên ủy ban yêu cầu công ty chứng khoán đó chuyển hết tài khoản khách hàng sang công ty chứng khoán khác. Thứ hai, công ty chứng khoán đó phải thanh toán hết các khoản nợ. Cuối cùng, công ty đó làm thủ tục giải thể, phá sản theo luật định. . Xin cảm ơn ông. MAI THẢO