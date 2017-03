Đơn hàng bánh Trung thu tăng nhờ doanh nghiệp

Tại các tiệm bánh dọc Công viên Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu… vẫn thưa thớt khách. Các chủ điểm bán này cho biết khách đến có mua nhưng rất cân nhắc, chỉ dùng thử bánh và chưa đặt mua.

Tuy nhiên, đơn hàng từ các công ty, xí nghiệp đã được chốt với các doanh nghiệp có dấu hiệu gia tăng. Đại diện Bibica cho biết đơn hàng của các công ty, xí nghiệp thời điểm này tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc khách hàng chú trọng nhiều hơn vào sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm nên doanh thu dòng bánh Trung thu dinh dưỡng của công ty đã đạt mức xấp xỉ 70% kế hoạch.

Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bánh Trung thu của Kinh Đô đã đạt 70% so với kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ. Đặc biệt, bánh Trung thu xanh từ 100% thành phần thực vật tự nhiên như mè đen hạt dưa, trà xanh hạt Hawai, đậu xanh hạnh nhân… cho nhu cầu ăn chay, ăn kiêng hiện rất hút hàng. Hiện tại, sản lượng tiêu thụ dòng sản phẩm này đã tăng 35% so với cùng kỳ.

Tương tự, Givral cho biết đơn hàng của khối doanh nghiệp, mức giá ở phân khúc khoảng 450.000 đồng/hộp được nhiều người chọn mua. Dòng bánh sử dụng đường ăn kiêng được nhiều người ưa thích.

TÚ UYÊN