Dồn lực cứu doanh nghiệp

Tranh thủ khủng hoảng để... trang bị máy móc Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM, cho biết sáu tháng đầu năm xuất khẩu gỗ tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, thu về gần 2,3 tỉ USD và Việt Nam đứng thứ bảy trên thế giới về xuất khẩu gỗ. Khách hàng trên khắp thế giới đang chú ý đến đồ gỗ Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay của DN là yếu về máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong khi nhiều nhà máy sản xuất đồ gỗ ở nước ngoài do khủng hoảng tài chính châu Âu tác động nên rất khó khăn, muốn bán rẻ dây chuyền sản xuất. “Nhiều nhà máy gỗ ở Ý muốn bán rẻ dây chuyền sản xuất cho chúng tôi với giá chỉ bằng 1/20-1/30 giá gốc. Nếu được hỗ trợ nguồn vốn và cơ chế để mua được các máy móc thiết bị này thì doanh thu ngành gỗ Việt Nam có thể lên tới 10 tỉ USD/năm”. Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1997, nhiều DN dệt may Việt Nam cũng tận dụng cơ hội để mua dây chuyền máy móc giá rẻ. Các thiết bị máy móc đó hiện giờ vẫn phát huy tác dụng, giúp nhiều DN dệt may ăn nên làm ra. M.THẢO