Dồn vốn tín dụng cho sản xuất

Ngày 1-3, thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về việc thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tại chỉ thị này, thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và tổ chức tín dụng thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ.

Theo đó, mục tiêu trong năm 2011 là thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng, kiểm soát tốc độ tăng tín dụng dưới 20%, tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15%-16%, lãi suất và tỉ giá ở mức hợp lý.

Ưu tiên cho sản xuất, kinh doanh

Cụ thể, thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng theo đúng quy định của pháp luật về tín dụng; đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định của NHNN. Vốn tín dụng cần được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn...

Đối với các NHNN tại các địa phương, thống đốc cũng yêu cầu sử dụng một phần tiền cung ứng theo kế hoạch năm 2011 để tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng. Điều kiện là những tổ chức này phải có đề án cho vay theo cơ chế tín dụng thông thường đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DN nhỏ và vừa.

Vốn tín dụng cần được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn... Ảnh: HTD

Đồng tình với chính sách trên, ông Nguyễn Anh Tuấn, kế toán trưởng Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhận định việc tập trung vốn cho khu vực sản xuất kinh doanh của NHNN là rất đúng. Chỉ có đảm bảo vốn cho sản xuất - kinh doanh thì mới có thể kéo lạm phát xuống. Tuy nhiên, ông Tuấn đề xuất NHNN cần giám sát chặt chẽ việc này vì thực tế việc DN tiếp cận vốn tín dụng là rất khó khăn.

“Vấn đề không mới nhưng luôn nóng với DN là mức lãi suất cho vay mà các ngân hàng đưa ra 17%-18%/năm là quá cao, DN rất khó làm ăn. Việc làm thế nào và bao giờ lãi suất cho vay mới được hạ xuống là điều mà cộng đồng DN và thị trường đang trông đợi cơ quan quản lý” - ông Tuấn cho biết.

Hạn chế vốn vào bất động sản, chứng khoán

Cũng tại chỉ thị này, NHNN đặc biệt nhấn mạnh các tổ chức tín dụng thực hiện giảm tốc độ và tỉ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 2010. Trong đó, đáng lưu ý nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Đến 30-6, tỉ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến hết năm nay, tỉ trọng này tối đa là 16%. Trường hợp tổ chức tín dụng chưa thực hiện được tỉ trọng này theo lộ trình thì NHNN áp dụng tỉ lệ dự trữ bắt buộc gấp hai lần so với tỉ lệ dự trữ bắt buộc chung. Ngoài ra, NHNN sẽ áp dụng biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng trong sáu tháng cuối năm 2011 và năm 2012.

Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức cho vay bằng ngoại tệ phải thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo khả năng thu hồi nợ vay bằng ngoại tệ. Các tổ chức cũng phải hạn chế cho vay nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục các mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành.

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, đến cuối năm 2010, tỉ trọng tín dụng cho vay phi sản xuất đối với ba lĩnh vực bất động sản, kinh doanh chứng khoán và tiêu dùng chiếm 18,7%. Hai tháng đầu năm nay, tín dụng cho ba lĩnh vực này tăng khoảng 3,27%. Tuy nhiên, theo yêu cầu kiềm chế lạm phát thì mức này có thể giảm xuống mức thích hợp hơn.

Tăng lãi suất 17%/năm: Ngân hàng sẽ bị đóng cửa! Từ ngày 14-2, các ngân hàng đã thống nhất mức huy động không quá 14,5%/năm. Còn nếu ngân hàng nào đó tăng lãi suất lên 17%/năm có thể là tình hình hoạt động của riêng họ có vấn đề. NHNN sẽ xử phạt mạnh tay với những trường hợp như vậy, thậm chí tính tới cả việc đóng cửa phòng giao dịch hoặc chi nhánh nơi áp dụng lãi suất cao làm xáo trộn thị trường. Hiện thanh khoản trong toàn hệ thống ngân hàng vẫn tốt, bởi nhu cầu thanh toán sau tết không còn căng thẳng. Thống đốc NHNN NGUYỄN VĂN GIÀU

LÊ THANH