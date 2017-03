"Đóng cửa bất cứ cây xăng nào dừng bán hàng 1 ngày"

Sáng nay 10/6/2008, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo, thông báo về tình hình quản lý giá và kinh doanh xăng dầu, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú chủ trì.

Không nên dự báo mò mẫm về giá xăng dầu trong nước

Trước những luồng thông tin về đại lý xăng dầu găm hàng, chờ giá lên, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú đã khẳng định: “Chưa tăng giá xăng dầu nếu chưa có những diễn biến bất thường”.

Ông Nguyễn Cẩm Tú cho biết, hiện chủ trương điều hành giá cả xăng dầu sẽ theo hướng căn cứ vào giá giai đoạn chứ không theo giá thời điểm. Trong tháng 6 nếu tình hình giá thế giới vẫn ở mức cao thì sẽ có điều chỉnh phù hợp. Hiện nay đã có kịch bản cho giá xăng dầu trong nước khi giá dầu thế giới lên trên 150 USD/thùng.

Trước đây đã có doanh nghiệp đề xuất lấy mốc giá dầu thế giới 105 USD/thùng làm căn cứ để điều chỉnh giá. Hiện nay giá dầu thế giới đã lên trên 135 USD/thùng, nhưng Chính phủ vẫn chưa có quyết định điều chỉnh. Theo ông Tú, quan điểm của Bộ Công thương là không nên lấy một mức giá "cứng" để điều hành chính sách giá cả xăng dầu.

Ông Tú khuyến cáo, Chính phủ nắm quyết định cuối cùng về giá. Vì vậy không nên dự báo một cách mò mẫm về giá trong nước. Thực tế hiện nay giá xăng dầu thế giới tăng cao nhưng Chính phủ và DN đầu mối vẫn đang gánh vác. Hiện nay bù giá cho xăng thực chất không đóng góp gì nhiều cho kinh tế mà chủ yếu là cho tiêu dùng thôi. Còn bù giá cho dầu là rất quan trọng để ổn định sản xuất, bình ổn kinh tế vĩ mô.

Thứ trưởng Tú cũng nhấn mạnh, các biện pháp điều hành, quản lý giá của Chính phủ trong thời gian vừa qua là có hiệu quả. "Điển hình như cơn sốt gạo, Chính phủ không phải là một cá nhân, nhưng chỉ sau 2 ngày, đã làm chủ tình hình, thế là nhanh. Chính phủ đang chuẩn bị những biện pháp để làm tốt hơn các biện pháp phản ứng trước những diễn biến bất thường của thị trường giá cả, tới đây các biện pháp phản ứng sẽ hiệu quả hơn".

100 cây xăng đóng cửa cũng chưa phải là nhiều

Theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, cần xử lý những cây xăng không bán hàng khi không có lý do chính đáng. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, hiện nay, Việt Nam có 10.000 cây xăng. Do vậy, việc một vài cây xăng trong nước đóng cửa tại một thời điểm thì lúc nào cũng có. Đó không phải là bất thường. Cũng có người phải đóng cửa nghỉ bán hàng do con ốm, nghỉ ăn trưa…

"Tôi đếm trên báo mới thấy có chưa đến 10 cây xăng đóng cửa. Tôi cho rằng, có thể tâm lý găm hàng là có, nhưng tình hình thực tế thì chưa thể hiện đặc trưng của hiện tượng này. Với tổng số 10.000 cây xăng thì nếu có 100 cây đóng cửa cũng chưa phải là nhiều. Tất nhiên, khi có 1.000-2.000 cây đóng cửa một lúc thì chắc chắn lúc đó chúng ta phải có biện pháp cứng rắn hơn nhiều", ông Tú nói.

Hiện nay, trong số 10.000 cây xăng, thì Nhà nước chỉ nắm 3.000 cây, còn lại 7.000 cây là của tư nhân. Việt Nam có 6.000 cán bộ quản lý thị trường trên toàn quốc, quản lý toàn bộ các cây xăng, suốt 24/24h.

Về việc xử lý các sai phạm, quy trình kiểm soát của Quản lý thị trường hiện nay phải qua nhiều bước, đầu tiên là phải nhắc nhở, để không xử lý oan cho một ai. Nhưng theo ông Tú trong hoàn cảnh bất thường, thì phải làm nhanh hơn.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cũng cho biết đây không phải là công cụ duy nhất và đa năng để bình ổn giá trong nước. Quỹ này chưa quen thuộc đối với Việt Nam nên chủ trương của Chính phủ là chưa vội vàng áp dụng, vì chưa rõ kết quả sẽ như thế nào.

Hiện nay cơ quan quản lý và doanh nghiệp đầu mối đang nghiên cứu sẽ chỉ đạo áp dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu khi thấy có khả năng áp dụng trong tình hình thực tế.