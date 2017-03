Đông đảo chuyên gia góp ý Thủ tướng: Kéo giảm ngay lãi suất

Phát biểu kết thúc buổi tham vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và cảm ơn các ý kiến, kiến giải, kiến nghị sâu sắc, thẳng thắn, trách nhiệm của các chuyên gia. Thủ tướng cho rằng các đánh giá đã phân tích đúng tình hình, cũng như những yếu kém, bất cập cần khắc phục. Thủ tướng thống nhất với các chuyên gia là cần kiên định, ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, sớm đưa lạm phát về một con số. Cần quan tâm tháo gỡ khó khăn cho DN, chăm lo an sinh xã hội. Thủ tướng nói: “Tái cấu trúc trước hết phải từ đầu tư công, gắn với kiểm soát nợ công, tái cấu trúc DNNN, hệ thống NHTM; tái cấu trúc thể chế, nhất là khâu quy hoạch, phân cấp quản lý đầu tư và tài chính công”. Ngoài ra, Thủ tướng khẳng định phải kiên trì cải cách giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính và PCTN, hội nhập quốc tế và xử lý vấn đề lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc trong môi trường toàn cầu hóa. Theo website Chính phủ, VTV Bắt đầu có tín hiệu giảm lãi suất Theo tôi, để kéo lạm phát xuống thì phải hạ lãi suất cho vay. Tín hiệu giảm lãi suất đã bắt đầu le lói: Lạm phát đã có dấu hiệu giảm, dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 sẽ giảm còn khoảng 1% so với mức 1,17% của tháng 7. Thanh khoản các NHTM được cải thiện rất nhiều so với thời gian trước. Lãi suất liên ngân hàng đã giảm khoảng 2% so với tháng trước. Các chính sách hỗ trợ DN thông qua giảm, giãn thuế TNDN, tập trung tín dụng cho khu vực sản xuất… đã tạo động lực cho khu vực DN. Theo NHNN báo cáo thì họ sẽ dùng công cụ qua thị trường mở để tái cấp vốn cho các NHTM. Ngân hàng trung ương cho các NHTM vay lãi suất hơn 10% chẳng hạn. Khi đó lãi suất mà các NHTM cho vay ra thị trường sẽ chỉ 17%-19% như NHNN cho hay. Tiến sĩ CAO SĨ KIÊM LÊ THANH ghi