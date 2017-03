Đồng euro tội đồ

Khi đồng euro mất giá chưa từng thấy vào năm 2000, nhiều nhà kinh tế đã to tiếng dự đoán về một tương lai đen tối đối với đồng tiền non trẻ này. Khi euro kỷ niệm ngày sinh lần thứ chín vào 1/1 vừa qua, các nhà kinh tế lại đồng loạt đưa ra cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng do sức mạnh của đồng tiền này.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), lượng dự trữ ngoại hối trên toàn cầu bằng đồng euro đang gia tăng, với tỷ lệ đạt mức cao kỷ lục 26,4% vào cuối năm 2007. Đồng euro cũng đã tăng giá 14% so với đồng USD kể từ đầu năm 2007, lên tới 1 euro ăn 1,50 USD và tăng 27% kể từ khi đồng tiền này được đưa vào lưu hành năm 1999. Song đồng tiền chung châu Âu này hiện đang được ưa chuộng ngoài Liên minh châu Âu (EU) hơn là chính trong nội khối. Sự tăng giá mạnh của đồng euro phần nào giúp các nền kinh tế ở châu Âu khỏi bị ảnh hưởng nặng từ sự leo thang của giá dầu, nhưng nó cũng làm tê tái các nhà xuất khẩu châu Âu khi khiến sản phẩm của họ giảm hẳn sức cạnh tranh trên các thị trường quốc tế. Trước thực trạng này, công ty sản xuất máy bay Airbus (châu Âu) đang có kế hoạch chuyển một phần sản xuất sang Mỹ. “Trong mắt của dư luận và một số chính khách thì đồng euro bị khiển trách vì rất nhiều thứ” - nhà kinh tế Patrick Artus thuộc Ngân hàng Natixis của Pháp khẳng định. “Vào thời điểm mới được đưa vào lưu hành, nó bị đổ lỗi là gây ra lạm phát. Hôm nay, nó bị đổ lỗi là làm chậm lại tốc độ phát triển kinh tế. Nhưng lỗi thực sự lại không nằm ở đồng euro mà ở đồng USD” - ông nói thêm. Trong năm 2007, lần đầu tiên tổng số tiền euro giấy lưu thông trên thế giới lớn hơn lượng tiền mặt USD. Đồng euro đã vượt qua đồng USD trở thành đồng tiền thanh toán chính cho các vấn đề nợ quốc tế. Tuy nhiên, thắng lợi của đồng euro lại chứa đựng một nghịch lý: ở bên ngoài EU, đồng euro đang vượt đồng USD trở thành đồng tiền “thời thượng”, tiền của giới ca sĩ nhạc Ráp và những siêu người mẫu, nhưng trong nội khối nó vẫn chưa được người dân ưa chuộng. Người tiêu dùng châu Âu, từ Italia đến Đức, đều cho rằng đồng euro đang đối mặt với lạm phát gia tăng. Khi đồng USD yếu do những quan ngại về nền kinh tế Mỹ, hầu hết các chính phủ ở khu vực sử dụng đồng euro đều dường như bất lực trước tình trạng tăng giá của tiền euro hiện nay. Đúng là cho dù đồng euro có sự khởi đầu tốt đẹp trong năm 2007, những đám mây đen vẫn đang tích tụ, đe dọa che phủ khu vực đồng tiền chung gồm 13 nước và nguy cơ suy thoái hiện đang lấp ló ở phía chân trời. Đồng bảng Anh xuống giá đột ngột gây khó khăn cho cả Anh và 15 nước trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), buộc Anh phải xem xét lại mối quan hệ kinh tế của Anh với liên minh tiền tệ này. Đồng bảng mất giá nhanh và đột ngột khiến kinh tế Pháp trở thành nền kinh tế lớn hơn Anh lần đầu tiên kể từ năm 1999. Ở Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy cho rằng sự tăng giá của đồng euro không phải là biểu hiện của tài chính vững mạnh mà là tai họa thương mại, một biểu hiện hủy hoại của kinh tế Mỹ, sự thất bại của quản lý và ý chí chính trị của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Các chính trị gia khác ở châu Âu cũng nhất trí về quan điểm này của ông Sarkozy. ủy ban châu Âu (EC) cho rằng, 15 nước sử dụng đồng euro nên có tiếng nói mạnh mẽ hơn và thống nhất hơn khi đồng euro tiếp tục tăng giá và ảnh hưởng. Tuy nhiên, tất cả những quan ngại nói trên không thể ngăn cản các nước khác hồ hởi gia nhập câu lạc bộ đồng euro. Hai quốc đảo ở Địa Trung Hải là Síp và Manta đã bắt đầu sử dụng đồng euro kể từ ngày 1/1/2008. Hiện có 15 nước châu Âu sử dụng đồng tiền chung euro và 4 nước Đông Âu là Xlôvakia, Êxtônia, Látvia và Lítva đã gắn giá trị đồng nội tệ của mình với đồng euro để đợi sớm gia nhập Liên minh tiền tệ châu Âu này. Theo Thu Hằng ( GTVT/ Reuters, AFP)