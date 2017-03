Đồng loạt giảm trần lãi suất

Từ hôm nay (29-10), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng VND của các tổ chức, cá nhân từ 6%/năm xuống còn 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn một tháng đến dưới sáu tháng.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN, cho biết tại buổi họp báo chiều 28-10.

hiệu triệu giảm lãi suất cho vay

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), cho hay dựa trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô 10 tháng đầu năm, NHNN cũng sẽ giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế từ mức 8%/năm xuống còn 7%/năm; giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của cá nhân tại TCTD từ mức 1%/năm xuống còn 0,75%/năm.

Về định hướng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết trong hai tháng cuối năm, NHNN sẽ không điều chỉnh các lãi suất điều hành khác như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng mà chỉ giảm lãi suất trần huy động. “NHNN và thống đốc luôn trăn trở làm sao giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp. NHNN cũng đã ra hiệu triệu đối với các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn đối với năm lĩnh vực ưu tiên không quá 10%/năm” - bà Hồng bày tỏ.

Mặc dù lãi suất hạ nhưng người dân vẫn tiếp tục gửi ngoại tệ, tiền đồng vào ngân hàng. (Ảnh chụp ngày 28-10) Ảnh: HTD

Bà Bùi Như Ý, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), khẳng định: “Với mức giảm như vậy, chắc chắn lợi nhuận của các ngân hàng thương mại sẽ giảm nhưng chúng tôi sẵn sàng tiết giảm chi phí thường xuyên để đạt mục tiêu lợi nhuận và chia sẻ khó khăn đối với doanh nghiệp”.

Rủi ro lên tỉ giá

Theo các chuyên gia, quyết định hạ lãi suất không gây sốc trên thị trường bởi tính đến nay nhiều ngân hàng đã huy động tiền gửi dưới sáu tháng chỉ ở mức trên dưới 5%/năm mà thôi. Cụ thể với kỳ hạn một tháng, Vietcombank tính lãi suất tiền gửi là 4,8%/năm, VietinBank 5%/năm, BIDV 4,5%/năm, Agribank 4,5%/năm… Trong khi đó lượng tiền gửi vào ngân hàng vẫn được cho là tăng so với năm ngoái.

Theo NHNN, tính đến ngày 24-10, huy động vốn tăng 11,88% so với cuối năm 2013. Điều đó cho thấy lãi suất hạ, người dân vẫn tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng, nhất là trong bối cảnh lạm phát hiện nay rất thấp.

Khảo sát vài chi nhánh ngân hàng tại TP.HCM cho thấy không còn tình trạng người dân đi đáo hạn sổ tiết kiệm trước ngày hạ lãi suất tiền gửi. Theo một nhân viên ngân hàng Techcombank, lượng người đến giao dịch chủ yếu gửi tiền không tăng đột biến so với mọi ngày. Lý do là lãi suất 1-6 tháng hiện được các ngân hàng huy động thấp hơn so với quy định mới này từ vài tháng nay rồi. Những năm trước, đặc biệt là năm 2012, trước những đợt giảm lãi suất tiền gửi, nhân viên ngân hàng sẽ gọi điện thoại thông báo với khách hàng ruột để họ đến đáo hạn, hưởng mức lãi suất cao như cũ.

“Chúng ta vừa muốn tỉ giá ổn định lại vừa muốn hạ lãi suất cho vay. Và cái vướng nằm ở đây. Khi hạ được lãi suất cho vay phải trên cơ sở hạ lãi suất tiền gửi. Tuy nhiên, nếu chúng ta hạ lãi suất tiền gửi thấp tới ngưỡng nào đó thì lại sợ người dân đổ xô đi mua USD hoặc vàng và làm biến động tỉ giá. Vậy nên theo tôi cách tốt nhất là chọn thả nổi lãi suất để thị trường điều tiết. Cách thứ hai, hạ lãi suất tiền gửi 0,5%-1% và chấp nhận hy sinh tỉ giá. Nhưng thực tế dự trữ ngoại hối hiện nay khá tốt nên rủi ro lên tỉ giá sẽ vẫn ở mức chấp nhận được. Nghĩa là từ nay đến cuối năm, tỉ giá không tránh khỏi những đợt biến động nhưng vẫn ở trong mức độ chấp nhận được” - TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, phân tích.