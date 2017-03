Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC vượt 38 triệu đồng

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, giá vàng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đang niêm yết giá mua vào là 37,78 triệu đồng/lượng nhưng chiều bán ra là 38,08 triệu đồng/lượng.



Cùng thời điểm trên, giá bán vàng SJC tại Công ty DOJI được niêm yết ở mức 38,06 triệu đồng/lượng còn chiều mua vào ở mức 37,80 triệu đồng/lượng.



Đây là mức tăng mạnh nhất của giá vàng trong nước sau hơn hai tuần giao dịch khá trầm lắng. Nhưng có thể thấy mức điều chỉnh này chủ yếu ở chiều bán ra khi tăng từ 200.000-220.000 đồng/lượng, trong khi chiều mua vào chỉ tăng khoảng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.



Lần gần đây nhất (26/7) trước áp lực từ thị trường thế giới, giá vàng SJC trong nước đã tuột khỏi mức giá 38 triệu đồng.



Riêng trong tuần trước, giá bán ra của vàng SJC giảm gần 400.000 đồng/lượng và chốt tuần quanh mức giá 37,86 triệu đồng/lượng. Mức giá thấp nhất ghi nhận trong tuần qua là 37,42 triệu đồng/lượng (ngày 8/8).



Tính đến ngày 12/8, đã có 51 phiên đấu thầu với tổng cộng gần 53 tấn vàng được Ngân hàng nhà nước cung ra thị trường.



Mặc dù thời hạn chót tất toán trạng thái huy động vàng (30/6) đã kết thúc hơn 1 tháng nhưng nhu cầu vàng miếng của các ngân hàng thương mại vẫn chưa có dấu hiệu giảm.









Theo Đức Duy (Vietnam+)



Ngân hàng nhà nước sẽ tổ chức chào bán tiếp 26.000 lượng vàng, với giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 37,55 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đầu giờ sáng nay đã vượt 38 triệu đồng/lượng.Mức chênh lệch của giá vàng SJC so với thế giới sau hơn 4 tháng qua vẫn chưa được thu hẹp nhiều, hiện thương hiệu này vẫn cao hơn thế giới 4,1 triệu đồng/lượng.Còn so với giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu với giá bán ra hiện tại là 36,15 triệu đồng/lượng thì SJC vẫn cao hơn 1,9 triệu đồng/lượng.Trên thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco cũng tăng gần 20 USD/ounce sau hơn hai tuần giao dịch trầm lắng. Hiện đồng kim loại quý này đang giao dịch quanh ngưỡng 1.330 USD/ounce.Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank là 21.135 đồng/USD thì giá vàng thế giới xấp xỉ 33,90 triệu đồng/lượng.Trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng cho ngày 12/8 là 21.036 đồng/USD. Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.246 đồng/USD.Giá bán USD niêm yết tại nhiều ngân hàng thương mại lớn sáng nay cao nhất là 21.135 đồng/USD, còn giá mua dao động từ 21.055-21.075 đồng/USD.Cụ thể, ngân hàng Vietcombank mua vào là 21.075 đồng/USD còn bán ra là 21.135 đồng/USD, không đổi so với cuối tuần trước.Phía ngân hàng Vietinbank niêm yết giá mua vào là 21.065 đồng/USD và bán ra là 21.130 đồng/USD, trong khi ngân hàng BIDV giữ giá bán USD chỉ là 21.120 đồng/USD còn mua vào là 21.070 đồng/USD.