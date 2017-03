Đồng Nai: Điều chỉnh lương để thu hút lao động

Nguyên nhân là do kinh tế phục hồi, doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng mới, cần tuyển lao động để mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó do lao động nhập cư đến Đồng Nai ngày một ít. Do vậy, các doanh nghiệp nếu không muốn rơi vào tình trạng thiếu lao động sau Tết Nguyên đán 2015, ngay từ bây giờ cần chủ động điều chỉnh lương cùng các chế độ phúc lợi” .

Ông Lâm Duy Tín, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai ngày 1-2, cho biết như trên.

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tính thời điểm này cho thấy, từ nay đến cuối năm 2015, chỉ riêng 505 doanh nghiệp trên địa tỉnh này đã có nhu cầu tuyển dụng trên 44.000 lao động. Trong đó, 401 doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cần tuyển trên 40.000 lao động, còn lại là doanh nghiệp khu vực Nhà nước và doanh nghiệp dân doanh.

Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai dự kiến số lao động doanh nghiệp cần tuyển mới trong 2015 có thể cao hơn so với thống kê, dự kiến cần trên 60.000 người. Bởi hiện các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục báo cáo nhu cầu tuyển dụng lao động về Sở. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng không báo cáo.

Các doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông, lao động đã qua đào tạo nghề; ngành nghề cần tuyển dụng nhiều là may mặc, giày da, cơ khí,…

Được biết Đồng Nai hiện có hơn 19.400 doanh nghiệp đang hoạt động.