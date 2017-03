Dòng tiền rục rịch quay lại chứng khoán

3 phiên liền, sàn TP HCM duy trì mức chuyển nhượng trên 40 triệu chứng khoán, giá trị giao dịch mỗi ngày đều vượt 600 tỷ, thậm chí xấp xỉ 800 tỷ như phiên 31/8. Thanh khoản một số phiên trong tháng 8 tăng vọt, nhưng hầu hết đều gãy khúc, chỉ dâng cao một phiên rồi giảm ngay sau đó, chứ không lặp lại liên tục như mấy ngày nay.



Sàn Hà Nội cũng chứng kiến sự đột phá với thanh khoản, 2 phiên đầu tuần đều trên 700 tỷ đồng, kết quả cao nhất trong hơn hai tháng qua. Sự thận trọng, dè dặt thường thấy thời gian qua bị lấn át bởi không khí mua bán sôi động, hứng khởi.



Ông Phan Dũng Khánh, Trưởng phòng phân tích và tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Kim Eng cho rằng, tín hiệu tích cực từ thị trường chứng khoán mấy ngày qua xuất phát chủ yếu từ động thái đón sóng vĩ mô của nhà đầu tư, nhất là khi Ngân hàng Nhà nước cam kết đưa lãi suất về 17-19% trong tháng 9. Hiện tại, thông điệp này đã bước đầu thành hiện thực, khi các ngân hàng rục rịch giảm lãi suất. Mặc khác, Thông tư 22 ra đời, ngân hàng được phép cho doanh nghiệp, dân cư vay quá 80% vốn huy động và áp dụng kể từ 1/9. Điều này giúp nguồn vốn cho nền kinh tế dồi dào hơn, thêm cơ sở để hạ lãi suất, tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.







Dòng tiền rục rịch quay lại thị trường chứng khoán. Ảnh: B.H.

Ngoài ra, kênh đối thủ của chứng khoán thời gian gần đây là vàng đã dịu cơn sốt nóng lại, nhu cầu tìm đến kênh trú ẩn an toàn vơi bớt. Theo ông Khánh, sự chú ý của nhà đầu tư cho chứng khoán do đó trọn vẹn hơn, kích thích dòng tiền quay lại thị trường.Thời gian qua, nhiều người chần chừ giữa 2 kênh: vàng và chứng khoán. Do vàng tăng liên tục, mua vào hôm nay, ngày sau đã thấy lời nên xu hướng đổ tiền vào vàng dâng lên. Diễn biến này khiến những nhà đầu tư có ý định giải ngân vào chứng khoán cũng dè dặt và cân nhắc hơn. Song, hiện tại, cơn sốt đã lắng dịu và nhà đầu tư không bị phân tâm như trước, mạnh tay mua vào hơn. Hơn 40% cổ phiếu dưới mệnh giá ở HOSE và trên 60% ở HNX - mức giá bèo nhất so với các kênh khác, càng ủng hộ cho quyết định đầu tư vào chứng khoán thời điểm này.Song, giới phân tích nhận định dòng tiền vào thị trường hiện chủ yếu của nhà đầu tư cũ, chứ chưa có sự tham gia của nhà đầu tư mới. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SJC cho biết, một số nhà đầu tư gửi tiết kiệm hơn năm nay đang có ý quay lại chứng khoán, khi thấy thị trường đã có vẻ ổn hơn. Tuy nhiên, chưa có làn sóng rút tiền tiết kiệm chuyển sang chứng khoán, bởi giới đầu tư cần thêm thời gian cân nhắc và lãi huy động hiện vẫn còn cao.Theo ông Tuấn, với những nhà đầu tư vàng, đa phần vẫn bám trụ tại kênh này, chứ không chuyển sang kênh chứng khoán bao nhiêu, bởi họ vẫn tin vàng sẽ lập kỷ lục mới. Ngoài ra, trường phái đầu tư, kỳ vọng sinh lời, khả năng chịu đựng rủi ro 2 kênh này khác nhau, nên hiện tại chưa có xu hướng dịch chuyển dòng tiền từ đầu tư vàng sang chứng khoán, nếu có cũng rất ít.Thông tin Ủy ban chính thức cho phép giao dịch ký quỹ thông qua việc ban hành quy chế giao dịch ký quỹ được giới phân tích nhận định sẽ củng cố niềm tin nhà đầu tư vào thị trường.Tuy nhiên, theo ông Khánh, mức độ hỗ trợ của thông tin này không lớn. Bởi thời gian qua, nhiều công ty vẫn áp dụng bằng các dạng hợp đồng ủy thác đầu tư. Việc ban hành quy chế hường dẫn chỉ là sự hợp thức hóa giao dịch trước giờ vẫn triển khai. Song, một số quy định được cụ thể hóa và áp dụng đồng bộ, theo một tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể còn thấp hơn kỳ vọng của nhà đầu tư, thấp hơn mức mà các công ty trước nay vẫn áp dụng cho nhà đầu tư.Thị trường chứng khoán đang đi vào các ngưỡng kháng cự mạnh và có thể sẽ điều chỉnh sau lễ. Đạt được lợi nhuận kỳ vọng, giới đầu tư sẽ chốt lời ngay, bởi một thời gian dài chứng khoán lình xình, nay bỗng tăng mạnh cũng khiến nhà đầu tư "run tay" nắm giữ lâu. Hiện nhà đầu tư mua vào đón đầu các thay đổi trong chính sách vĩ mô và để những điều chỉnh này trở thành hiện thực cần có độ trễ.Nếu lãi suất tiếp tục giảm thêm, lạm phát hãm tốc, đẩy nhanh cổ phần hóa các tổng công ty..., giới chuyên gia dự đoán dòng vốn lớn sẽ chảy vào thị trường với tốc độ quyết liệt hơn, chứ không gợn nhẹ như hiện tại.