Đợt tăng giá hàng hóa tháng 10-2009

Tại các chợ, cửa hàng bán lẻ, hiện tượng giá hàng hóa nhích lên đang rục rịch diễn ra. Trong khi đó, tại các siêu thị đang thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá, không ít người tiêu dùng (NTD) đang tranh thủ mua nhiều hàng giảm giá hơn để dự trữ.

Theo các siêu thị, trong khoảng một tuần nay, một số nhà sản xuất, cung cấp hàng hóa đã gửi đề nghị tăng giá bán của sản phẩm. Mức giá được đề nghị tăng lên trong khoảng 5-7% đối với các nhóm hàng thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát, sữa, tăng từ 2-3% đối với nhóm hàng dầu ăn... và thời gian đề nghị áp dụng giá mới rơi vào trong tháng 10 này. Song song đó, các siêu thị cũng cho biết, nhiều loại thực phẩm nhập khẩu cũng đang trên đà tăng giá từ 5-10%.

Theo lý giải từ các nhà sản xuất, cung cấp, nguyên nhân điều chỉnh giá bán do nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất, vận chuyển tăng trong thời gian qua. Còn đối với nhóm hàng nhập khẩu, các nhà phân phối cho rằng do ảnh hưởng tỉ giá USD đang ở mức cao, ảnh hưởng chi phí vận chuyển. Thế nên, nhiều khả năng thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo nhập khẩu phục vụ thị trường Tết năm nay sẽ tăng không dưới 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, theo bà Dương thị Quỳnh Trang - Giám đốc quan hệ công chúng siêu thị Big C, cho biết: “Hiện các siêu thị đang cố gắng để có giá bán thật rẻ, giá tốt nhất cho NTD. Do vậy, trong trường hợp nhà sản xuất, cung cấp hàng đề nghị tăng giá, các siêu thị sẽ cố gắng thỏa thuận mức giá sao cho hợp lý và hạn chế tỉ lệ tăng giá nhất”.

Mặt khác, một số siêu thị có kho chứa hàng lớn cho rằng, trong trường hợp nhà sản xuất điều chỉnh giá tăng lên, hàng hóa tại siêu thị sẽ cầm cự với mức giá cũ trong 1 – 2 tuần do còn lượng hàng tồn.

Tại các chợ đầu mối Bình Điền, Tân Xuân – Hóc Môn, tuần này giá các mặt hàng thuỷ - hải sản, thịt gia súc – gia cầm và nông sản đã tăng lên vài ngàn đồng/kg. Thế nhưng, tại các chợ bán lẻ trong thành phố, các mặt hàng này tăng thêm 5.000 – 10.000 đồng/kg, nhất là các loại cá, thịt gà, heo.

Ông Phạm Văn Minh - Giám đốc Cty Phú An Sinh - cho biết, gà giống công nghiệp lẫn gà giống thả vườn đang khó tìm mua, giá cũng tăng lên 2.000 – 3.000 đồng/con. Hơn nữa, theo giới kinh doanh gia cầm, sở dĩ thịt gia súc – gia cầm trong thời gian gần đây nhích giá do lượng thịt nhập khẩu đang giảm nhiều khi các DN không nhập hàng về. Người tiêu dùng, các hàng quán cũng chuyển sang dùng thịt gia súc – gia cầm trong nước nhiều hơn. Do vậy, các loại gia súc – gia cầm có hiện tượng nhích giá. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý và giúp cho giới chăn nuôi trong nước.

Bởi, theo như ông Văn Đức Mười - Phó TGĐ Cty Vissan - thời gian qua, dưới áp lực của các loại thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, thịt gia súc giảm mạnh khiến người chăn nuôi thua lỗ. Nay giá thịt gia súc được trở lại đúng giá trị của nó. Tuy nhiên Vissan cũng cho biết, không có ý định tăng giá sản phẩm trong lúc này.