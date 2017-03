Dow Jones lần đầu tiên vượt ngưỡng 13.000 điểm

Dow Jones vượt ngưỡng 13.000 điểm. (Nguồn: Reuters).

Đây là hệ quả tích cực từ việc các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurozone) nhất trí phê duyệt gói cứu trợ 130 tỷ USD cho Hy Lạp cộng với kết quả làm ăn khả quan hơn của các tập đoàn và công ty Mỹ khiến giới đầu tư yên lòng hơn khi đổ tiền vào thị trường chứng khoán.Số liệu từ thị trường chứng khoán New York cho biết chỉ số công nghiệp Dow Jones ngày 21/2 đã có lúc đạt 13.001 điểm - mức cao nhất kể từ giữa tháng 3/2008. Đến cuối phiên giao dịch, chỉ số này giảm xuống và dừng ở mức 12.966 điểm, tăng 16 điểm so với phiên giao dịch một ngày trước đó. Loại cổ phiếu chiếm 25%-30% tổng giá trị thị trường chứng khoán Mỹ này từng đạt đỉnh cao 14.164,53 điểm vào tháng 10/2007, nhưng đến mùa Hè năm 2011 có lúc giảm sâu xuống mức 10.655 điểm.Với những diễn biến tích cực trong hai tháng đầu năm, các chuyên gia dự báo năm 2012 có thể sẽ là năm phát đạt của thị trường cổ phiếu.Kể từ đầu năm tới nay, chỉ số Dow Jones đã tăng tổng cộng hơn 6% so với mức tăng 5,5% trong cả năm 2011. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 8%, trong khi chỉ số Standard & Poor 500 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng mạnh nhất, đạt 13%.