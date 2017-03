Dự án di dời nhiều dân: Cấp nào duyệt?

Doanh nghiệp có thể trả lời đồng ý hay không đồng ý và lý do tại sao. Trong đó có lấy ý kiến doanh nghiệp về việc có đồng ý đưa dự án phải di dời nhiều dân cư vào danh mục dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hay không.

Đây là một vấn đề quan trọng. Bởi lẽ trước đó, vào tháng 6, Quốc hội đã có Nghị quyết số 49/2010 về danh mục các dự án, công trình quan trọng quốc gia cần phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Theo danh mục này, dự án lấy trên 500 ha đất trồng lúa nước, dự án lấy đất rừng phòng hộ trên 500 ha, dự án đầu tư tại địa bàn đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh… thì phải trình Quốc hội. Ngoài ra, dự án đầu tư mà phải di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác cũng phải trình Quốc hội.

Từ nghị quyết này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã “gia giảm” các tiêu chí, đưa ra phạm vi hẹp hơn và mức độ yêu cầu thấp hơn để xây dựng thành danh mục các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Cụ thể, dự án lấy 200-500 ha đất trồng lúa nước, dự án lấy đất rừng phòng hộ 200-500 ha, dự án đầu tư tại địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh… sẽ do Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện chưa xác định dự án di dời nhiều dân ở mức độ nào thì nằm trong danh mục do Thủ tướng quyết định.

Do đó, việc Bộ thực hiện khảo sát lấy ý kiến đồng ý hay không đồng ý của doanh nghiệp là cơ hội tốt để doanh nghiệp phản ánh ý kiến của mình. Đã từng có nhiều vấn đề, nhiều quy định do không được góp ý kỹ lưỡng từ dự thảo (cả từ cơ quan soạn thảo lẫn doanh nghiệp có liên quan) nên khi ban hành và thực hiện đã gây khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy rất cần doanh nghiệp chủ động tham gia các khảo sát như trên.

HẢI LY