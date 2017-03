Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre: Mặn – bồi lắng – sạt lở

Những ngày này ở các xã Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, Phú Nhuận, Phú Hưng (TX Bến Tre) và các xã Thuận Điền, Mỹ Thạnh, Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm) do nước bị nhiễm mặn nên bà con phải mua nước đóng chai để uống. Nhiều người còn mua nước sinh hoạt do ghe thuyền từ các vùng khác chở đến bán với giá rất cao, có nơi 40.000 đồng/m3.

Ông Đỗ Văn Rua, Tổ trưởng tổ 19, ấp Long Thị, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm cho biết: "Mấy năm nay người dân nghe thông tin Nhà nước làm đê, cống để khu vực này được ngọt hóa ai cũng mừng và mong có nước ngọt nhưng đến giờ toàn thấy nước mặn. Hằng năm bà con chúng tôi phải sống chung với mặn ít nhất 2 tháng, có năm kéo dài 4 tháng. Thậm chí bà con phải chấp nhận cảnh tắm, giặt bằng nước mặn".

Theo điều tra của Sở KH-CN Bến Tre, vào mùa khô, nước mặn từ biển Đông lấn sâu vào sông Mỹ Tho rồi từ đây, nước mặn lấn vào sông An Hóa, chảy ngược xuống sông Ba Lai làm cho một số khu vực phía thượng nguồn sông Ba Lai bị nhiễm mặn. Và theo tính toán của ngành nông nghiệp Bến Tre có trên 6.500ha lúa giảm năng suất từ 30-80%; 7.600ha mía giảm năng suất 10-15%; 320.000 cây giống bị rụng lá do thiếu nước. Đặc biệt, có tới 82.000 hộ dân đang trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Sông Ba Lai có chiều dài 76km, được chia thành 3 vùng. Vùng thượng nguồn bắt đầu từ sông Hàm Luông đến ngã tư sông Ba Lai - An Hóa có chiều dài 33km. Theo khảo sát, hiện nay đoạn này đã bị bồi lắng, ghe thuyền không thể đi lại được và cây cối cũng đã mọc ra tới lòng sông. Ở vùng lòng hồ sông Ba Lai từ ngã tư sông Ba Lai – An Hóa đến cống đập Ba Lai có chiều dài 30km đã được ngọt hóa nhưng hiện nay cũng đang bị bồi lắng và ô nhiễm.

Một thực tế đáng báo động là tình trạng đào ao nuôi cá tra tự phát ven sông Ba Lai đang tác động bất lợi đến môi trường. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại mỗi vuông đất đều có những chiếc máy hút bùn chạy hết công suất dẫn ống thải bùn ra sông Ba Lai. Và theo tính toán để nuôi cá công nghiệp với mật độ cao, các ao nuôi thường đào sâu 3m so với mực nước biển. Như vậy, cứ 1ha mặt nước ao nuôi sẽ có khoảng 30.000m3 bùn hút lên được thải trực tiếp ra sông Ba Lai.

Vùng dự án thủy lợi Bắc Bến Tre có tổng diện tích tự nhiên 133.875ha, quy mô lớn nhất ĐBSCL với tổng mức dự kiến đầu tư ban đầu 800 tỷ đồng (theo thời giá năm 1996- 1997). Nằm ở vùng cửa sông, ven biển được giới hạn bởi cù lao Bảo và cù lao An Hóa, với gần như toàn bộ đất đai của 5 huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại và TX Bến Tre.

Hệ thống thủy lợi này có nhiệm vụ kiểm soát mặn, tiêu cho 139.000ha; chủ động lấy nước, tiêu nước, lấy phù sa, thau chua, rửa phèn phục vụ sản xuất cho khoảng 100.000ha theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi; góp phần cung cấp nước sinh hoạt cho dân trong vùng; cung cấp nước cho nhà máy Ba Tri (3.800m3/ngày/đêm), nhà máy nước bình đại (3.800m3/ngày/đêm); kết hợp giao thông thủy bộ.

Bên cạnh đó, từ năm 2002 khi cống đập Ba Lai đi vào hoạt động hai bên bờ sông An Hóa bị sạt lở ngày càng mạnh và kéo dài suốt 4km dọc theo sông. Theo khảo sát của Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam cho thấy, chiều rộng của lòng sông có nơi đã tăng lên 80m. Vì vậy dẫn đến những đợt sạt lở nghiêm trọng, ngay cả trụ sở UBND xã cũng phải di dời. Năm 2006-2007, tỉnh Bến Tre phải đầu tư gần 20 tỷ đồng để gia cố móng cầu An Hóa. Hiện nay, NM nước An Hóa được đầu tư hàng chục tỷ đồng cũng đã năm trong vành đai sạt lở của sông An Hóa.

Ông Lê Phong Hải, GĐ Sở NN-PTNT Bến Tre bức xúc: Đối với dự án Bắc Bến Tre, để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tỉnh cũng đang trình Chính phủ bố trí vốn cho Dự án là 5.326 tỷ đồng. Trước mắt xin bố trí giai đoạn 1 là 1.114 tỷ đồng để thi công nạo vét sông Ba Lai, cụm công trình An Hóa, cụm công trình Bến Tre, cống Thủ Cửu, cống Bến Rớ và cống Tân Phú…Đây là những công trình trọng điểm, sớm được thi công thì sớm giải quyết vấn đề an sinh xã hội và đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp trong vùng dự án.

Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có 1/6 hạng mục của hệ thống thủy lợi đã được xây dựng. Việc đầu tư thiếu đồng bộ ở Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre đang kéo theo những hệ lụy.