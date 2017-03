Dự án xổ số giúp Hà Nội thu hút FDI lớn nhất nước

Dự án lớn nhất được cấp phép trong tháng 1-2016 có tổng vốn đầu tư hơn 210 triệu USD do Berjaya corporation Berhad (Malaysia) liên doanh với Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam đầu tư tại Hà Nội với mục tiêu kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán. Đứng thứ hai là dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc do Công ty TNHH Maple (Singapore) với tổng vốn đầu tư 110 triệu USD tại Bắc Ninh. Tiếp đến là dự án nhà máy sản xuất tai nghe, dây kết nối New wing, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD tại Bắc Giang.

Cũng trong tháng 1-2016, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 29 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 15 dự án cấp mới và bảy dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn 243 triệu USD, chiếm 18% tổng vốn đầu tư. Đồng Nai đứng thứ hai, TP.HCM đứng thứ ba.