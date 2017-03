Dự báo giá gas sẽ tiếp tục giảm

Trao đổi với PV, đại diện nhiều công ty gas đầu mối cho biết, giá gas trên thị trường thế giới những ngày qua tiếp tục xu hướng giảm của những tháng trước. Đến cuối tuần rồi, giá hợp đồng (giá CP) giảm 130 USD/tấn so với mức giá 722,5 USD/tấn chốt hồi đầu tháng.



Nếu mức giảm này được duy trì đến cuối tháng thì giá bán lẻ trong nước sẽ giảm khoảng 38.000 đồng/bình 12kg. Nhờ vậy, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ quanh mức 310.000 đồng/bình.



Cũng theo đại diện các công ty gas đầu mối, họ đã nhận được thông báo nhà máy Dung Quất sẽ hoạt động trở lại vào ngày 7/7 để tiếp tục cung cấp nguồn hàng sản xuất trong nước.



Trong tháng qua, nhà máy này ngưng hoạt động nhưng nguồn gas phục vụ nhu cầu trong nước vẫn được đảm bảo, không xảy ra hiện tượng khan hiếm do các công ty đủ điều kiện nhập khẩu tăng khối lượng nhập và các công ty phân phối điều tiết, hỗ trợ nguồn hàng cho nhau.



Ở thời điểm hiện tại, tình hình tiêu thụ gas rất khả quan nhờ giá giảm. “Tháng vừa rồi, giá giảm nhưng doanh số của chúng tôi vẫn tăng”, đại diện một công ty gas không muốn nêu tên cho biết.



Xăng dầu thành phẩm tăng giá



Sau khi xuống mức 92,9 USD/thùng giao ngay vào ngày 22/6, giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore trong 4 ngày qua đã tăng trở lại. Theo Bloomberg, chốt phiên giao dịch ngày 26/6, giá FOB xăng RON92 giao ngay ở mức 96,65 USD/thùng, tăng 2,65 USD/thùng so với phiên trước đó.



Trong khi đó, giá dầu Brent ở mức 92 USD/thùng, giảm hơn 1 USD/thùng so với phiên trước.





