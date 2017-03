Dự kiến xuất siêu khoảng 1,5 tỉ USD trong năm 2014

Theo Bộ Công Thương, tháng 11, cả nước nhập siêu ước 300 triệu USD. Tính chung 11 tháng, cả nước xuất siêu xấp xỉ 2,1 tỉ USD; trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 13,5 tỉ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 15,5 tỉ USD.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 13,5 tỉ USD, giảm 4,1% so với tháng 10. Tính chung 11 tháng năm 2014 ước gần 135 tỉ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,2 tỉ USD, giảm 6,2% so với tháng 10. Tính chung 11 tháng xuất khẩu ước đạt 137 tỉ USD, tăng 13,7% so với cùng kì năm 2013.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu vẫn đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, một số mặt hàng thuộc nhóm hàng hạn chế nhập khẩu như điện thoại di động, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ có mức tăng nhẹ so với tháng 10 (tăng lần lượt là 4,8% và 4,1%). Tính chung 11 tháng các mặt hàng này tăng lần lượt là 11,5% và 94,5%.