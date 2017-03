Du lịch 2-9: Đã ế còn bị ép tăng giá

Khách sẽ giảm 30%-50%

Lễ 2-9 năm nay chỉ nghỉ ít ngày nên các hãng lữ hành rất trông mong vào tour ngắn ngày và điểm đến gần như Phan Thiết, Ninh Chữ, Vũng Tàu, Côn Đảo, Phú Quốc… Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp (DN) tìm “đỏ mắt” vẫn chưa thấy khách.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Dã ngoại Lửa Việt, cho biết lượng khách dịp lễ năm nay của công ty sẽ giảm khoảng 20%-30% so với năm ngoái. Còn ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, dự kiến số lượt khách giảm 50%. “Nguyên nhân vì kinh tế khó khăn và một phần do chính người kinh doanh du lịch tự giết mình. Cứ đến dịp lễ lại đòi tăng giá”.

Dịch vụ đua nhau tăng giá

Giữa lúc này, nhiều điểm tham quan, đơn vị kinh doanh dịch vụ lại tiếp tục gửi thông báo cho đơn vị lữ hành đòi tăng giá. Mới đây, Công ty Du lịch Fiditour nhận thêm thông báo tăng giá của một số điểm tham quan. Trong đó, Khu du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng có mức tăng giá gần gấp đôi. Cụ thể, giá vé tham quan động Ướt tăng từ 40.000 lên 80.000 đồng/người, vé đi thuyền thăm động từ 150.000-200.000 đồng tăng lên 300.000-350.000 đồng/lượt...

Số lượt khách đi nghỉ dịp 2-9 có thể giảm nhiều. Trong ảnh: Khách du lịch nội địa tham quan một khu nghỉ mát tại Đà Lạt. Ảnh: HTD

Hầu hết thông báo tăng giá đều xuất phát từ đơn vị vận chuyển và tham quan. Tuy nhiên, lý do tăng giá của họ lại không rõ ràng. “Chúng tôi không nhận được một văn bản giải thích cặn kẽ nào. Đối với đơn vị vận chuyển, do giá xăng dầu tăng thì họ lên giá nhưng suốt thời điểm giá xăng dầu giảm lại không thấy họ nhắc gì” - ông Trần Ngọc An, Trưởng phòng Nội địa Công ty Du lịch Fiditour, bày tỏ.

Giá dịch vụ tăng tất nhiên giá tour phải thay đổi. Ông Trần Thế Dũng, Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, cho biết đối với các tour đã đặt trước, mức giá sẽ ổn định, còn các tour đột xuất chắc chắn phải tăng giá khoảng 10%. Mức tăng này rất dễ khiến du khách quay lưng với DN.

Bà Nà “bị loại”

Một số DN lữ hành vừa tuyên bố sẽ không đưa Khu du lịch Bà Nà (Đà Nẵng) vào chương trình tour. Lý do: Giá vé tham quan tăng cao vô cớ.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, dẫn chứng: Đầu năm 2012, giá vé tham quan Bà Nà là 300.000 đồng/khách gồm phí lên xuống cáp treo và tham gia các trò chơi mạo hiểm, xem phim 3D… Tháng 4, giá vé lên 400.000 đồng/khách. Đến giữa tháng 7, giá vé lại thay đổi, khách vẫn phải tốn 400.000 đồng để lên xuống cáp treo Bà Nà nhưng phải bỏ thêm tiền cho các chương trình vui chơi, xem phim. Tính ra hành khách sẽ mất khoảng 550.000-600.000 đồng/người nếu muốn tham gia các trò chơi.

Ông Trần Văn Long, Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, nói thêm: “Họ còn đưa ra rất nhiều ràng buộc. Chẳng hạn không chịu hướng dẫn viên có thẻ lữ hành quốc tế hay thẻ do Tổng cục Du lịch cấp mà bắt phải có thẻ ra vào do Khu du lịch Bà Nà cấp. Nếu khu du lịch nào cũng làm như thế thì trong túi hướng dẫn viên phải có bao nhiêu cái thẻ?”.

Chiều 22-8, bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành TP.HCM, cho biết: Hiệp hội sẽ có văn bản đề nghị Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng và đơn vị quản lý Khu du lịch Bà Nà giải quyết thỏa đáng vấn đề nêu trên để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và các DN lữ hành.

MAI PHƯƠNG