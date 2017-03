Theo NG.NAM - N.ẨN - M.TRƯỜNG (TTO)



Lượng khách đến Bình Thuận dịp lễ 30-4 năm nay tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái do kỳ nghỉ kéo dài ngày hơn các năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5.950 lượt.Theo thống kê của phòng nghiệp vụ du lịch, hiện nay các khách sạn 3, 4 và 5 sao tại các khu du lịch trọng điểm của Bình Thuận như Phan Thiết, Mũi Né... công suất phòng đã đạt gần 100%. Sáng 25-4, nhân viên khách sạn Công Nhi (trên đường Tuyên Quang, TP Phan Thiết) cho biết giá thuê phòng ngày lễ vẫn như ngày thường. Tuy nhiên, hiện tại khách sạn này chỉ còn hai phòng ngủ dự phòng, hầu hết các phòng đã kín chỗ trong những ngày nghỉ lễ.Tuy hút khách vào dịp lễ nhưng giá phòng nghỉ tại nhiều khách sạn ở Bình Thuận vẫn không tăng do trước đó UBND tỉnh đã tăng cường kiểm soát việc niêm yết giá cả. Dịp lễ này, sự an toàn của du khách cũng được quan tâm hơn khi cơ quan chức năng ráo riết xử lý môtô nước hoạt động ở các bãi tắm ven biển; kiểm tra việc thực hiện quy định về lắp đặt phao tiêu, cờ hiệu, hướng dẫn khách tắm biển đối với các cơ sở lưu trú ven biển...* Ngày 25-4, ông Trịnh Phương Thái, giám đốc Xí nghiệp phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè-Cần Giờ, TP.HCM), cho biết dịp lễ 30-4 và 1-5 bến phà sẽ tăng từ 60 chuyến lên 150 chuyến/ngày để phục vụ khoảng 60.000 khách đi lại mỗi ngày. Bến phà hoạt động 24/24 giờ và không tăng giá vé.Theo Công ty Quản lý công trình cầu phà TP.HCM, dịp lễ 30-4 năm nay bến phà Cát Lái tổ chức 260 chuyến phà đôi/ngày (đi và về), tăng 70 chuyến so với ngày thường. Việc tăng chuyến phà nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân từ Q.2 qua huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) hoặc đi Vũng Tàu. Bến phà này cũng phục vụ 24/24 giờ.* Cùng ngày, ông Lê Công Tâm, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây, cho biết dự kiến trong những ngày lễ mỗi ngày có hơn 50.000 lượt khách về các tỉnh miền Tây (tăng 28.000 lượt khách so với ngày thường). Bến xe miền Tây đã đề nghị Sở Giao thông vận tải TP tăng cường thêm 50 xe buýt để giải tỏa hành khách khi nhu cầu tăng đột biến.Theo ông Thượng Thanh Hải - phó giám đốc bến xe miền Đông, những ngày lễ lượng khách đến bến xe khoảng 45.000 lượt/ngày (tăng 25.000 lượt khách so với ngày thường). Các doanh nghiệp vận tải tăng cường xe vào bến chở khách và bến xe miền Đông đã dự phòng 30 xe buýt để chở khách.Ông Lê Công Đỉnh, tổng giám đốc Công ty Phương Trang, cho biết dịp lễ 30-4 năm nay sẽ đưa vào sử dụng 40 xe mới loại 45 chỗ, chất lượng cao để phục vụ hành khách đi một số tuyến trọng điểm như: Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu... Dự kiến công ty sẽ tăng thêm 100 chuyến xe/ngày so với ngày thường. Đặc biệt, ông Đỉnh cho biết chẳng những công ty không tăng giá vé trong dịp lễ mà còn giảm giá vé trên một số tuyến như: TP.HCM - Quy Nhơn (giảm 40.000 đồng), TP.HCM - Đà Nẵng (giảm 20.000 đồng), TP.HCM - Nha Trang (giảm 20.000 đồng), TP.HCM - Cà Mau (giảm 5.000 đồng)...