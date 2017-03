Du lịch điêu đứng vì dịch cúm

Hủy tour vì cúm A/H1N1

Theo các công ty du lịch trong nước, tính trung bình năm tháng đầu năm, lượt khách quốc tế đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng đáng báo động nhất là tác động của dịch cúm A/H1N1 mới đây sẽ khiến tình hình kinh doanh của các công ty trong tháng 6 này và tháng 7 sắp tới khó khăn hơn.

Ông Trần Thế Dũng, Giám đốc thị trường quốc tế Công ty Du lịch Fiditour, nói: “Từ đầu tháng đến nay, các tour khách quốc tế hầu như đều bị hủy. Ngay cả khách đã đặt vé và lên lịch đi, đến phút chót vẫn đòi hủy tour”. Ông Dũng cho rằng việc một số nước khuyến cáo công dân họ không nên đi du lịch trong thời gian này và các du khách lo ngại cho sức khỏe là lý do khiến lượt khách giảm mạnh.

Còn ông Minh Sơn - Trưởng phòng Lữ hành Công ty Du lịch liên doanh APEC (khai thác thị trường Nhật) thì cho biết công ty này cũng mới có báo cáo về việc lượt khách Nhật giảm mạnh trong hai tháng 5 và 6 lên Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM. Con số giảm trong hai tháng ở mức khá cao. Cụ thể so với cùng kỳ năm ngoái, trong tháng 5-2009, lượt khách Nhật đến giảm 16,5%. Đáng báo động là đến tháng 6, con số đã giảm tới 39% so với tháng 6-2008. Gần như các tour lên lịch đều bị khách hủy. Thậm chí dự kiến đến tháng 7, lượt khách còn giảm nữa.

Trước tình hình này, các công ty chỉ còn biết chờ cho dịch cúm đi qua. Hoặc có doanh nghiệp dành thời gian này để lên kế hoạch hoạt động từ tháng 10 trở đi. Được biết mới đây, ngày 11-6, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM cũng đã có công văn gửi các công ty du lịch để nghe báo cáo lượt khách quốc tế đến TP.HCM trong tháng 5 và tháng 6 khi dịch cúm đi qua.

Trông vào “phao” giá

Những ngày qua, việc sụt giảm mạnh của các lượt khách quốc tế đã khiến các công ty chỉ còn cách mạnh tay giảm giá để kéo khách. “Tham gia chương trình kích cầu, chúng tôi giảm giá tour từ 10% đến 15% nhưng đến nay đã phải giảm tiếp đến gần 25% nữa để hút khách. Vậy mà lượt khách đến vẫn chưa có dấu hiệu tốt” - ông Trần Thế Dũng nói.

Không chỉ các công ty du lịch, nhiều khách sạn trước tình hình này cũng đã tổ chức khuyến mãi mạnh với nhiều mức giảm hấp dẫn nhưng du khách vẫn chưa mặn mà. Thậm chí có nơi giá phòng giảm tới 50%-60% so với cùng kỳ năm ngoái - một mức giảm mạnh chưa từng thấy.

Ông Đặng Huy Hải, Phó Tổng Giám đốc khách sạn New World, cho biết dịch cúm đã khiến công suất phòng của khách sạn bị giảm khoảng 5%-7% so với kế hoạch đề ra. Vì vậy, ngoài việc giảm giá thêm đến 5% so với những ngày chưa có dịch cúm, khách sạn còn phải tăng cường các chương trình lễ hội ẩm thực để hướng đến thị trường nội địa.

Ông Hải cũng cho rằng không chỉ các doanh nghiệp xuất khẩu mới nên quay lại thị trường nội địa mà ngay cả với những dịch vụ khách sạn trước tiên cũng vẫn phải hướng đến thị trường nội trong hoàn cảnh khó khăn này.

Hầu hết các công ty đều cho rằng giải pháp về giá vẫn luôn là ưu thế và tác động tốt đối với ngành du lịch hiện nay. Vì vậy, nếu có chính sách giá tốt thì chúng ta sẽ vẫn có cơ hội thu hút khách đến.