Du lịch lễ, tết 2013 không lo bị làm giá

Nhiều khách sạn Đà Lạt vẫn còn trống Khảo sát qua điện thoại một số điểm du lịch ở Đà Lạt, nơi được xem là điểm nóng du lịch của các mùa lễ, tết cho thấy nhiều khách sạn đến lúc này vẫn còn trống phòng. Mặc dù có vài nơi đưa ra giá khá cao là gần 1 triệu đồng/phòng ba người nhưng giá mặt bằng chung không tăng cao. Một số vila nằm cách thành phố khoảng 2 km, giá thuê phòng chỉ khoảng 500.000 đồng/phòng ba giường, tăng khoảng 100.000 đồng so với ngày thường. Trái ngược với mọi năm, thời điểm này phần lớn khách sạn đã kín chỗ, chủ khách sạn thì tha hồ hét giá cao hơn các mức trên nhiều. *** Giải pháp đặt sẵn chỗ rất may rủi Để có mức giá ưu đãi, nhiều DN đang có xu hướng chọn giải pháp đặt sẵn hàng loạt khách sạn và vé máy bay. Thế nhưng cách này mang nhiều may rủi. Cách này có thể khá thành công vào mùa cao điểm nhưng với tình trạng năm nay nhiều khả năng DN phải “ôm hận”. Có DN thuê cả khách sạn gần 1 tỉ đồng cho mấy ngày lễ, tết hay đặt sẵn một số lượng vé máy bay lớn để đón đầu. Năm rồi, có DN lỗ gần 700 triệu đồng vì lượng khách không lấp được hết phòng đã đặt sẵn.