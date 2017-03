Du lịch ngày lễ 30-4, 1-5: Giá tăng ngất ngưởng!

Cứ đến hẹn lại lên, mỗi lần vào dịp lễ hay thời kỳ cao điểm, ngành du lịch và các hãng lữ hành lo ngại nhất là tình trạng tăng giá vô tội vạ đối với khách du lịch.

Giá thuê phòng cao chót vót!

Các công ty du lịch cho biết nhiều dịch vụ từ giá phòng, vận chuyển, ăn uống... trong dịp lễ 30-4, 1-5 đều tăng đáng kể. Tiêu biểu là giá phòng một số nơi đã tăng lên thêm 50%-100% so với ngày thường.

Theo ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, các công ty du lịch thì do đã đặt hợp đồng từ trước, thường cách đây bốn tháng nên mức tăng giá không cao. Tuy nhiên lượng phòng mà các công ty đặt được rất ít khi mỗi khách sạn chỉ dành cho khoảng năm đến bảy phòng. Đa số các khách sạn đều trả lời không còn phòng nhưng thực ra là ém phòng để cho khách vãng lai thuê bởi với đối tượng này thì có thể tăng giá vô tội vạ.

Ông Dũng ví dụ giá phòng khách sạn tại Đà Lạt vào ngày thường chỉ 120.000 đồng/phòng nhưng vào dịp lễ các công ty phải chịu mức giá lên tới 250.000 đồng. Giá phòng khách sạn hai sao tại Nha Trang vào ngày thường chỉ có 220.000 đồng nhưng nay cũng tăng lên 350.000 đồng/phòng. Thậm chí nếu đặt phòng phải qua “cò” trung gian thì có khi giá còn bị đẩy lên tới ít nhất 500.000 đồng/phòng. Hiện những người làm “cò” phòng khách sạn thường xuyên chào giá trên mạng và gửi vào e-mail cho một số công ty du lịch.

Giá phòng đối với khách vãng lai còn được một số nơi khuyến cáo tăng thêm lên tới 200% so với ngày thường. Một nhân viên ngành du lịch nói: “Tôi có người bạn muốn nhờ đặt hộ bốn phòng để cho gia đình đi du lịch tại Vũng Tàu. Bình thường giá phòng khách sạn hai sao chỉ có hơn 400.000 đồng/phòng/đêm, thế nhưng dịp này đã bị đẩy lên tới 890.000 đồng/phòng/đêm”.

Dịch vụ vận chuyển cũng tăng giá khoảng 40%-50% so với ngày thường. Giá thuê xe du lịch (45 chỗ) đi Nha Trang ngày thường khoảng 12 triệu đồng nhưng nay tăng lên 17-18 triệu đồng, xe đi Đà Lạt từ chín triệu nay tăng lên 13 triệu đồng. Dịch vụ ăn uống cũng tăng dao động khoảng 10% so với ngày thường.

Không kiểm soát nổi tăng giá

Giá tour tăng cao từ 30% đến 40% được các công ty du lịch lý giải là do các dịch vụ đầu vào đều tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, so với dịp lễ năm trước, mức tăng giá này vẫn không cao bằng, thậm chí có giảm. Lý do, trong năm nay, các công ty du lịch đều được giảm 12%-15% thuế VAT từ gói hỗ trợ của Chính phủ. Ngoài ra, do lượng khách giảm nên nhiều công ty đã tìm cách đàm phán với đối tác và tự giảm lợi nhuận để đưa ra mức chào giá thấp.

Tuy nhiên, điều các công ty du lịch băn khoăn là tình trạng các cơ quan quản lý ở một số địa phương vẫn chưa thể kiểm soát chặt việc tăng giá dịch vụ vô tội vạ vào những dịp lễ.

Dịp lễ năm nay, lượng khách đi tour không tăng so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí số lượng khách đoàn còn giảm mạnh. Thông thường những năm trước, khách đi tour đoàn thường chiếm tới 40% nhưng nay chỉ còn khoảng 20% tổng lượt khách du lịch.

Ngược lại, đối với tour ngắn ngày (khoảng hai ngày) thì lại quá tải. Năm nay, phần đông khách chọn tour đi biển hơn là lên cao nguyên. Đến thời điểm này, các tour đi Phú Quốc hay Côn Đảo đã “khóa sổ” do các hãng hàng không chưa tăng chuyến bay.

Đáng chú ý, trong dịp lễ năm nay, lượng khách đi nước ngoài đang có chiều hướng tăng cao. Đơn cử, tại Công ty Du lịch Fiditour, khách đi du lịch nước ngoài lên tới gần 3.000 khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được chỉ ra do mức giá của các tour như Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan... giảm rất mạnh. Điển hình như tour Thái Lan đi sáu ngày giá trọn gói 240-250 USD trong khi trước đó là gần 400 USD/tour.