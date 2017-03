Du lịch Tết "nóng" lên vì nghỉ dài ngày

Sau khi cơ quan thông báo nghỉ tết 8 ngày, chị Hồng Anh, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội) đã đặt tour du lịch cho cả nhà đi Singapore - Malaysia trong 7 ngày nghỉ Tết. Chị cho hay, các năm trước gia đình chị thường đón tết tại nhà hoặc về quê thăm họ hàng. Song năm nay, chị muốn đưa cả gia đình đi du lịch, coi đây là dịp nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm làm việc và học tập vất vả.

"Dịp tết ở Hà Nội thời tiết rất lạnh, tôi muốn đến nơi ấm áp và sôi động thích hợp cho bọn trẻ vui chơi. Singapore - Malaysia là nơi thích hợp sau khi hỏi ý kiến nhiều người bạn", chị Hồng Anh cho biết.

Chị Nguyễn Thị Huyền, Phó giám đốc Công ty Du lịch Vietran Tour, cho biết, du khách đặt tour dịp tết Nguyên đán rất đông, cao hơn nhiều so với tết Dương lịch, nhất là sau khi lịch nghỉ tết được ban hành, khách hàng dồn dập mua tour. Với những tour dài ngày 7-8 ngày như Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu, Singapore - Malaysia, Myanmar... cũng có nhiều người tham gia.

Đến nay, Vietran tour đã có khoảng 700 khách mua tour nước ngoài và 200 khách đi tour trong nước. Trong đó, số du khách đi du lịch dài ngày qua giao thừa tăng mạnh với khoảng 250 khách, khác biệt so với những năm trước chỉ vài chục người.

Theo bà Dương Mai Lan, đại diện Công ty Du lịch Vietravel tại Hà Nội, nhiều gia đình phía bắc có tâm lý thích đón giao thừa tại nhà, do vậy, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình ngắn ngày, khởi hành vào 26 và trở về ngày 29 tháng Chạp để du khách có thể đón Tết tại nhà.

Theo đại diện Vietravel, đơn vị đã tiến hành tăng chỗ cho các tuyến điểm như Đà Nẵng - Hội An (4 ngày) và Cần Thơ (4 ngày); tuyến Thái Lan (5 ngày), Hong Kong - Thẩm Quyến (5 ngày); Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu (7 ngày)... và áp dụng giảm 100.000 đồng - 200.000 đồng cho tất cả khách mua tour khởi hành vào ngày 28 Tết và với các điểm tăng chỗ này. Đơn vị lữ hành này dự kiến sẽ đón thêm 150 đến 200 du khách khi tổ chức thêm tour.

Đặc biệt, đơn vị này giảm giá 10% tương đương 1,2 triệu đồng cho tour Hong Kong – Disneyland (4 ngày), khởi hành vào ngày 26 và 29 tháng Chạp do Vietnam Airlines khuyến mãi, đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết của du khách.

Singapore là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn dịp tết nguyên đán. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo bà Đoàn Thanh Trà, đại diện Saigontourist, nhiều điểm đến ưa thích trong và ngoài nước đã hết chỗ trong những ngày mùng 2 và 3 Tết như tour Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, tour Thái Lan, Trung Quốc, Brunei, Australia, Malaysia - Singapore... Do vậy, chùm tour đón Tết sớm trước giao thừa sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.

Dịp này, Saigontourist triển khai 40 tour bổ sung trên toàn quốc, phù hợp với lịch nghỉ lễ kéo dài. Dự kiến Saigontourist sẽ phục vụ hơn 15.000 du khách trong dịp Tết (tăng khoảng 15% so với năm trước).

Tuy nhiên, một số hãng lữ hành không mặn mà triển khai tour trước Tết. Ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Trung tâm Hanoi Redtour, nhận xét, người miền bắc thường có thói quen đón giao thừa tại gia đình nên lượng khách đi tour trước Tết sẽ không đông, chỉ một số người đặt tour dài ngày đến châu Âu, Mỹ hay Ai Cập mới tận dụng những ngày nghỉ trước Tết. Tuy nhiên, các tour này phải chuẩn bị khá sớm vì phải xin visa. Do vậy, Hanoi Redtour không tăng thêm tour vào dịp trước Tết.

Đại diện Hanoi Redtour cho biết, đơn vị còn nhận khách cho các chương trình Nhật Bản (6 ngày) giá 39,7 triệu đồng, khởi hành mùng 4; Hồng Kông 4 ngày, giá 15,73 triệu đồng, khởi hành mùng 2; Bắc Kinh 4 ngày, giá 12,5 triệu đồng, khởi hành mùng 1, mùng 3; Bangkok- Pattaya 5 ngày, giá 9 triệu đồng, khởi hành mùng 4 Tết.

Dịp Tết năm nay, Hanoi Redtour tổ chức tour khám phá dành cho các bạn trẻ đến vùng cao Tây bắc, đặc biệt cao nguyên đá Hà Giang, công viên địa chất toàn cầu vừa được Unessco công nhận. Tour cao nguyên đá Hà Giang 4 ngày 3 đêm, giá 2,5 triệu đồng, khởi hành mùng 2 Tết.

Theo các đơn vị lữ hành, giá tour cao cấp đến châu Âu, Mỹ trong dịp Tết âm lịch không tăng, song các tour Đông Nam Á và Trung Quốc tăng giá khoảng 10 - 20% so với ngày thường. Nguyên nhân chính là do lượng khách Trung Quốc cũng nghỉ Tết nguyên đán đi du lịch tăng cao. Do vậy, các dịch vụ du lịch như vận chuyển, khách sạn, ăn uống đều tăng giá tại Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Hay các tour nội địa như Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc... giá tăng 30% do Hàng không VN không áp dụng giá vé khuyến mại trong dịp tết.

Tuy nhiên, đại diện một số hãng lữ hành cảnh báo, du khách cần đến những công ty uy tín để đặt tour, vì trong dịp cao điểm, nhiều đơn vị du lịch "ma" có thể tùy tiện tăng giá tour hoặc tổ chức tour không đảm bảo chất lượng, có nhiều đơn vị còn tùy tiện "bán" khách du lịch để hưởng chênh lệch.

Theo Đoàn Loan (VNE)