Đà Nẵng tăng “nóng” du khách Hàn,Trung

Ngày 13-6, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành khai thác khách thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng thời gian này ước đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, lượng khách Hàn Quốc ước đạt hơn 800 ngàn lượt khách, tăng 101% so với cùng kỳ 2017, chiếm 50% trong cơ cấu quốc tịch khách. Còn lượng khách Trung Quốc ước đạt gần 400 ngàn lượt, tăng 36% so với cùng kỳ 2017.



TP Đà Nẵng đang là điểm đến yêu thích của khách du lịch Hàn Quốc.

Hiện nay, Đà Nẵng có 29 đường bay quốc tế trực tiếp đến TP. Trong đó, có 16 chuyến từ Trung Quốc với tần suất 79 chuyến/tuần; 4 chuyến bay từ Hàn Quốc, tần suất 127 chuyến/tuần.

Ngoài ra, lượng khách tàu biển, chủ yếu là quốc tịch Trung Quốc cũng tiếp tục tăng trưởng nhanh, đón tiếp các tàu có sức chứa từ 3500 - 4500 khách đến với TP.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, với sự tăng trưởng nóng của thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc, việc kinh doanh tour giá rẻ đã làm phát sinh một số vấn đề bất cập.

Trước hết là ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp lữ hành còn hạn chế, cạnh tranh không lành mạnh, hạ giá dẫn đến giảm sút chất lượng dịch vụ. Một số công ty có dấu hiệu tiếp tay cho người nước ngoài kinh doanh dịch vụ du lịch trái pháp luật.

Một số doanh nghiệp thành lập nhiều địa điểm kinh doanh và chi nhánh, không thực hiện thông báo theo quy định nhằm đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng người nước ngoài hoạt động kinh doanh trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Cạnh đó, lực lượng hướng dẫn viên (HDV) tiếng Hàn và Trung còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Một số HDV có biểu hiện xuống cấp về đạo đức như bỏ đoàn, cắt xén các dịch vụ trong chương trình tour, ít chịu tu dưỡng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng phục vụ.

Tình trạng thẻ HDV giả và giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp thẻ HDV cũng đã xuất hiện trên địa bàn TP. Cụ thể, từ tháng 1-2017 đến nay, Thanh tra Sở phát hiện 14 trường hợp, trong đó xử lý và xử phạt năm trường hợp, chuyển Công an TP hai trường hợp.

Một số doanh nghiệp sử dụng HDV có thẻ nhưng còn hạn chế về năng lực (chủ yếu là sinh viên mới ra trường) làm “sitting guide” để đối phó với cơ quan chức năng và tiếp tay cho người nước ngoài hướng dẫn trái phép tại các điểm tham quan, thiếu kiến thức và đạo tạo nghề làm giảm chất lượng của HDV nói chung.

Cũng theo Sở Du lịch, từ ngày 1-1 đến 30-5, Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp với Công an TP, các địa phương tiển hành hơn 90 lượt kiểm tra, ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 146,7 triệu đồng, đồng thời tiếp nhận và xử lý 13 trường hợp liên quan đến du khách.

Trong đó, Thanh tra Sở Du lịch xử phạt 17,5 triệu đồng đối với trường hợp người nước ngoài hướng dẫn khách; Thanh tra Sở GTVT xử phạt lái xe 4 triệu đồng vì không có phù hiệu, biển hiệu theo quy định; Chi cục Quản lý thị trường xử phạt nhà hàng 27 Sea Food 50 triệu đồng về hành vi bán giá cao hơn giá niêm yết, buộc nhà hàng này phải trả lại số tiền thu thừa cho khách…