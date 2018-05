Dịp lễ 30-4: Giá nhà nghỉ, khách sạn có nơi tăng đến 90%

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở văn hóa thể thao và du lịch Lâm Đồng cho biết, trong bốn ngày nghỉ lễ từ 28/- 1/5, lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng ước đạt khoảng 110.000 lượt khách tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2017.

“Giá dịch vụ tăng khoảng 50-60% so với ngày thường, chủ yếu là các dịch vụ ăn uống. Đối với lĩnh vực lưu trú, các khách sạn 1 - 2 sao và nhà nghỉ du lịch tăng từ 60 - 90% giá so với ngày thường, các khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao tăng khoảng 20% - 35%”, bà Ngọc nói.



Công suất phòng của các khách sạn từ 3-5 sao đạt khoảng 90-95%, riêng ngày 28-29/4 nhiều khách sạn đạt công suất 100%. Đa số lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú tập trung đông vào ngày 28-29/4.

Theo bà Ngọc, do thời gian nghỉ lễ năm nay bốn ngày cũng bằng thời gian nghĩ lễ năm ngoái, nên nhìn chung lượng khách du lịch đến Lâm Đồng trong dịp lễ 2018 chỉ tăng nhẹ so với năm 2017.



Du khách đang tham quan một cửa hàng tại Nha Trang

Sở du lịch Khánh Hoà cho biết trong dịp lễ vừa qua tổng lượt khách đến đạt 135.134 lượt tăng 7,52% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt 31.918 lượt, tăng 26,57% so với cùng kỳ, khách nội địa đạt 103,216 lượt tăng 2,74% so với cùng kỳ. Công suất buồng phòng đạt 81,76%. Doanh thu ngành du lịch đạt 272,2 tỷ đồng, tăng 15,46% so với cùng kỳ.



Được biết từ ngày 29-4 đến hết ngày 1-5, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Khánh Hòa kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với 19 cơ sở lưu trú từ 1-3 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang. Nhìn chung các cơ sở đã chấp hành đúng quy định pháp luật về giá nhưng vẫn còn một số cơ sở bảng niêm yết giá tại quầy lễ tân và các phòng thiếu nội dung phụ thu… Đoàn kiểm tra liên ngành đã nhắc nhở, đề nghị chủ các khách sạn khắc phục.

Ông Hoàng Thanh Phong, Phó giám đốc Sở du lịch Ninh Bình cho biết, trong những ngày lễ vừa qua Ninh Bình đón hơn 428 ngàn lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt 27, 846 ngàn lượt tăng 10,68%.

Theo ông Phong năm nay Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt…tỉnh mời các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố triển khai đồng thời đề nghị các DN cùng chung sức để đón tiếp khách tốt nhất. Vì đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thu hút khách du lịch…Các doanh nghiệp đã ủng hộ và giảm giá phòng 30% cho các đại biểu và du khách trong dịp này.

"Qua công tác kiểm tra chúng tôi được báo cáo lại là không có tình trạng tăng giá, chặt chém du khách. Do có sự phối hợp chặt chẽ nên cũng không xảy ra tình trang ùn tắc giao thông, công tác an ninh trật tự ở các khu điểm du lịch được đảm bảo", ông Phong chia sẻ.

Đại diện khu du lịch Tràng An cho biết do có sự trùng hợp với lễ hội Tràng An và kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt là lễ hội lớn của tỉnh với nhiều chương trình kéo dài suốt một tuần. Do đó, trong dịp lễ vừa qua khu du lịch Tràng An đón trên 100 ngàn lượt khách gồm quốc tế, tăng hơn so với năm trước.