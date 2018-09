Đồng Nai: Đưa tuyến du lịch đường sông vào khai thác

Ngày 1-9, Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND TP Biên Hòa, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Gia Bảo chính thức khai trương tuyến du lịch đường sông Đồng Nai giai đoạn 1.

Theo đơn vị chủ đầu tư thì tuyến du lịch ven sông Đồng Nai có chiều dài khoảng 30 km, từ cù lao Ba Xê (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) đến khu vực thủy điện Trị An (thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) với các di tích lịch sử, văn hóa hai bên sông Đồng Nai như: chùa Ông, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Đình Tân Lân, Văn miếu Trấn Biên, làng bưởi Tân Triều, làng gốm Tân Vạn,...



Du lịch trên sông Đồng Nai được đưa vào khai thác. Ảnh: VH

Tuyến du lịch sông Đồng Nai sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thực hiện từ cù lao Ba Xê đến bến tàu, trạm dừng chân ở Bửu Long. Trong đó, Bến tàu trạm dừng chân tại Công viên Nguyễn Văn Trị gần chợ Biên Hòa (thành phố Biên Hòa) rộng gần 2.500 m2 gồm: Bến tàu, phòng vé, nhà chờ có thể tiếp nhận khoảng 200 khách. Giai đoạn 2 từ bến tàu, trạm dừng chân ở Bửu Long đến bến đò Hiếu Liêm (Vĩnh Cửu).



Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Phan Anh Dũng đề nghị đơn vị chủ đầu tư và các ngành liên quan của thành phố cần đảm bảo an toàn cho du khách tham quan, ngăn chặn tình trạng chèo kéo du khách, nâng giá dịch vụ; kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; có phương án cảnh báo nguy hiểm, cứu nạn, cứu hộ tại các điểm du lịch...

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, khi tuyến du lịch đường sông đi vào hoạt động sẽ liên kết với du lịch đường sông của TP.HCM đưa khách tới tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Đồng Nai.