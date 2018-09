Nhiều khách đi du lịch nước ngoài trong dịp lễ 2-9

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị &Truyền thông công ty du lịch Fiditour cho biết, lễ 2/9 năm nay lượng khách của công ty tăng khoảng 18-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Du khách chú trọng vào các tour như Phú Quốc, Đà Nẵng, Thái Lan,Ma-Sing, Đài Loan, Hàn Quốc,... Riêng nhóm khách trung niên ưa chuộng các tuyến mùa thu châu Âu, Mỹ vì đây là một trong những mùa có thời tiết đẹp nhất của năm ở các điểm đến này.

Theo bà Thu, tại công ty tour du lịch trong nước và nước ngoài được du khách chọn lựa ngang ngửa nhau.

Đại diện Vietravel cho biết dịp lễ năm nay, công ty phục vụ khoảng hơn 17.250 khách hàng, tăng 15% so với cùng kỳ. Đối với du lịch trong nước tuyến miền Trung gồm Đà Nẵng, Hội An và miền Bắc gồm Hà Nội, Đông Tây Bắc thu hút đông đảo du khách lựa chọn. Trong khi đó, du lịch nước ngoài chiếm xấp xỉ 60%. Khách ngày càng “chuộng” du lịch nước ngoài với mức chi phí hợp lý; thời gian tour linh hoạt từ ba đến bốn hoặc năm ngày để tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Thái Lan vẫn là điểm đến dẫn đầu, kế đến là tuyến Đài Loan, Hàn Quốc; Nhật Bản…Công ty hoàn thành 100% tour lễ so với kế hoạch.



Du khách ngày càng chuộng tour du lịch nước ngoài

Cùng nhận định trên, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông &marketing công ty du lịch TST cho biết, tour du lịch nước ngoài được du khách chọn nhiều trong dịp lễ này do mức giá tốt cạnh tranh nhiều so với tour trong nước. Với số ngày nghỉ ngắn nên du khách chọn đi các nước trong khu vực Đông Nam Á chủ yếu là Thái Lan, Singapore… khu vực Đông Bắc Á có Hàn Quốc, Nhật Bản. Đối với tour trong nước các điểm đến được du khách chọn là Phú Quốc, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết… Lễ 2-9 năm nay công ty phục vụ 8.000 khách, tăng 15% so với cùng kỳ.