Du xuân coi chừng bị “chặt chém”!

Lữ hành méo mặt tour tết Năm nay, các hãng lữ hành đều thừa nhận doanh thu tour tết không được như kỳ vọng. Ngoài chuyện kinh tế khó khăn, du khách tự đi thì một số tour còn bị tác động những lý do khách quan, ví dụ như biểu tình tại Thái Lan khiến tour này không có khách. Một trưởng phòng du lịch nước ngoài cho biết tour Thái Lan của công ty trong tình trạng thảm họa do biểu tình ở Thái Lan. “Chúng tôi đã lên kế hoạch và đặt khách sạn hết rồi nhưng sau đó ảnh hưởng của biểu tình, khách không dám đi nên chúng tôi cũng phải hủy tour theo. Đối tác bên Thái Lan cũng thông cảm nên chúng tôi không phải bồi thường, chứ nếu thêm tiền bồi thường thì còn khổ nữa. Cuối cùng năm nay bên công ty tôi không có đoàn nào đi Thái Lan. Trong khi mọi năm đây là tour được khá nhiều người lựa chọn” - vị này nói. Cũng theo Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, mọi năm với tour Thái Lan công ty này có đến gần 50 đoàn đi nhưng đến năm nay số lượng chỉ có bảy đoàn. “Đây là con số quá thấp nhưng chúng tôi phải chấp nhận” - vị đại diện DN này nói. Với các tour nội địa, theo các hãng lữ hành, tour phía Bắc là tour bị ảnh hưởng nhất do giá vé máy bay cao nên khách ngại.