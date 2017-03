Dưa hấu hiếm hàng, giá cao

Thông tin từ Sở NN&PTNT các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang... là bọ trĩ đang hoành hành các ruộng dưa. Không ít chủ ruộng phải nhổ bỏ dưa đang thời điểm ra trái vì dịch bệnh. Theo dự báo, dưa tết năm nay sẽ cao giá và khan hiếm hàng.

Tại Long An, diện tích trồng dưa giảm so với năm trước do thời tiết bất lợi, sâu bệnh phát triển. Tết đã cận kề nhưng hàng chục vựa dưa dọc quốc lộ 1 vẫn lưa thưa và chủ vựa hét giá khá cao. Giống dưa Hắc mỹ nhân giá bán 4.500 đồng/kg, dưa ruột vàng giá 6.000 đồng/kg, Mặt trời đỏ 7.000 đồng/kg. Trong khi đó, thương lái chỉ thu mua dưa tại ruộng 3.800-5.500 đồng/kg mỗi loại.

Thu hoạch dưa để bán trong dịp tết Canh Dần ở Cần Thơ. Ảnh: G.TUỆ

Chủ vựa dưa Sáu Bảo tại xã Bình Thạnh (Thủ Thừa) cho biết giá dưa năm nay cao ngất ngưởng. Tính trung bình, dưa hấu tròn cỡ 12 kg/trái đến tay người mua không dưới 240.000-300.000 đồng/cặp.

Ông Nguyễn Văn Tập, Phó phòng NN&PTNT huyện Bình Tân (Vĩnh Long), nhận định: “Do thời tiết tác động, người trồng dưa nhiều khả năng từ huề tới lỗ chứ không có lời. Riêng dưa ghép bầu (trái tròn) thì phát triển tốt và năng suất 25-30 tấn/ha”. Theo ông Tập, hiện nhiều nông dân chưa vội ngã giá với thương lái mà ghìm lại chờ giá.

Việc kinh doanh dưa hấu tết tại các chợ đầu mối trên địa bàn TP.HCM đang nhộn nhịp. Theo ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, mỗi ngày lượng dưa về chợ khoảng mấy ngàn tấn và đều tiêu thụ hết. Loại dưa tròn, ruột đỏ để chưng tết được chuộng hơn dưa ruột vàng. Còn loại dưa vuông, dưa không hạt rất hiếm gặp ở chợ vì giá cao và ăn không ngon.

TÂM PHÚC - GIA TUỆ - KHÁNH LY