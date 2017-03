Đua nhau “xả hàng” điện máy

Để đối phó với sức mua giảm, các trung tâm điện máy đang đưa ra nhiều mức khuyến mãi, giảm giá gây sốc. Khuyến mãi, giảm giá nhằm hút khách hàng, kích cầu thị trường nhưng cũng chính là dịp các trung tâm điện máy đua nhau đẩy hàng nhằm “hốt trọn” chiết khấu hoa hồng từ nhà sản xuất.

Thưởng theo doanh thu

Ông Liên An Thạch, Giám đốc kinh doanh Trung tâm Điện máy Chợ Lớn, cho biết đầu năm hầu như trung tâm điện máy nào cũng đều dự đoán mức tăng trưởng của năm 2008 sẽ tăng 20%-30% so với năm 2007. Vì thế, cả nhà sản xuất lẫn nhà phân phối, bán lẻ đều có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng như nhập nhiều hàng, ký kết hợp đồng với số lượng lớn hơn trước. Nhưng ít ai ngờ rằng một loạt khó khăn về kinh tế mà điểm nhấn là khủng hoảng tài chính thế giới đã kéo theo sự xuống dốc của thị trường điện máy.

Theo ông Thạch, lẽ ra trong thời điểm hiện tại khi gần hết năm, các trung tâm điện máy phải chuẩn bị báo cáo doanh thu cùng kế hoạch bán hàng dự kiến trong năm tới cho các nhà sản xuất. Thế nhưng hiện giờ rất nhiều trung tâm điện máy vẫn còn trì hoãn báo cáo với lý do lượng hàng tồn trong kho còn khá nhiều.

Để đối phó tình trạng thị trường điện máy trầm lắng, trong thời gian gần đây, nhiều trung tâm điện máy đã liên tục mở những đợt khuyến mãi giảm giá. Ông Nguyễn Minh Thư, Giám đốc kinh doanh-tiếp thị Trung tâm Điện máy và nội thất Thiên Hòa, cho biết mục đích mở khuyến mãi nhằm kích cầu thị trường khi hàng điện máy ế ẩm. Bên cạnh đó, việc giảm giá, khuyến mãi cũng xuất phát từ nhà sản xuất nhằm giải phóng hàng tồn để sản xuất các mặt hàng mới.

Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi có được, ngoài mục đích kích cầu thị trường, giải phóng hàng tồn kho thì việc mở các đợt khuyến mãi rầm rộ của các trung tâm điện máy với mục đích “lấy điểm” với các hãng sản xuất. Ông Liên An Thạch tiết lộ vào đầu năm (khoảng tháng 3 hàng năm), các trung tâm điện máy đều ký kết hợp đồng “năm tài chính” với nhà sản xuất. Theo đó, các trung tâm điện máy phải cam kết doanh số trong năm sẽ đạt bao nhiêu. Đổi lại, hãng sản xuất sẽ dựa trên doanh số bán ra để chia lại chiết khấu hoa hồng nhiều hay ít. Thông thường, mức chiết khấu mà hãng dành cho các trung tâm điện máy sẽ từ 3% đến 8% tổng doanh số bán ra. Mức chiết khấu nhiều hay ít còn phụ thuộc vào quy mô, doanh số bán ra của từng trung tâm điện máy hay vào nhóm hàng tiêu thụ nhiều hay ít.

Trong thời điểm hạn cam kết đã gần kề, nếu trung tâm điện máy nào chưa đạt được doanh thu như ký kết sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm mọi cách đẩy mạnh lượng hàng bán ra. Để làm được điều đó thì khuyến mãi, giảm giá để đẩy nhanh hàng luôn được xem là phương án tối ưu nhất. Thậm chí nhiều trung tâm điện máy sẵn sàng trích một phần chiết khấu để ném vào các đợt khuyến mãi, giảm giá.

Giá tiếp tục giảm nữa?

Ông Nguyễn Minh Thư cho biết do sự cạnh tranh quyết liệt của các hãng sản xuất và các trung tâm điện máy nên chu kỳ giảm giá ngày càng được rút ngắn. Trước đây là sáu tháng nhưng hiện tại là ba tháng, có khi hai tháng, các trung tâm điện máy kết hợp với hãng sản xuất lại mở chiến dịch giảm giá, khuyến mãi. Lý do mà ông Thư đưa ra là tuổi thọ của sản phẩm điện tử, nhất là sản phẩm công nghệ cao ngày càng ngắn đi nên buộc hãng và trung tâm phải đẩy hàng cũ đi để thay vào đó những sản phẩm mới.

Trưởng phòng kinh doanh của một trung tâm điện máy cho biết ngoài việc “lấy điểm”, các đợt khuyến mãi cuối năm vẫn là dịp bán được nhiều hàng, có thêm vốn cũng như mặt bằng để nhập và bán hàng mới. Ngoài ra, doanh số bán ra cũng là tiêu chí để các nhà sản xuất xét số lượng phân phối hàng cho trung tâm kinh doanh điện máy vào năm sau. Trung tâm nào có doanh thu càng lớn thì sẽ được ưu đãi về giá hơn.

Trả lời câu hỏi liệu mặt hàng điện máy, điện tử có tiếp tục giảm giá, ông Thư cho biết rất khó để mặt hàng này giảm giá thêm nữa. Lý do là nếu so với cách đây một tháng thì giá nhiều mặt hàng điện tử đã giảm 15%-20% nên có thể xem mức giá hiện tại đang là đáy của hàng điện tử, điện máy. Ông Thư còn đưa ra một lý do khiến giá bán hàng điện tử, điện máy sẽ khó giảm thêm là so với các nước trong khối ASEAN thì hàng điện máy, điện tử tại Việt Nam đang rẻ hơn 10%-15%. Đơn cử như tivi LCD 32 inch nhãn hiệu Sony bán tại Thái Lan là 9,9 triệu đồng nhưng ở Việt Nam chỉ 7,9 triệu đồng.