Đua sửa chữa và tân trang đồ nội thất

Theo SGTT

Ở những khu vực chuyên bán đồ nội thất trên đường Ngô Gia Tự, quận 10, đường Trường Chinh, quận Tân Bình có rất nhiều công ty, cửa hàng chuyên kinh doanh hàng nội thất. Nhưng việc sửa chữa hoặc tân trang thì ít có đơn vị nào chú trọng mà thường họ chỉ làm trung gian nhận sửa chữa, vì những đơn vị này thường có một nhóm thợ hay cơ sở “ruột” để phục vụ việc làm hàng hoá cho họ.Ông Phan Văn Ngọc, chủ cơ sở Ngọc Phát, chuyên tân trang và sửa chữa bàn ghế ở đường Ngô Gia Tự, quận 10 cho biết: “Hoạt động trong nghề gần 20 năm nhưng công việc sửa chữa chủ yếu vẫn là nhờ các cửa hàng, công ty xung quanh khu vực giới thiệu chứ khách vãng lai chẳng có bao nhiêu”.Chính việc trung gian này đã gây ra nhiều tình huống bất trắc ngoài ý muốn cho các bên. Do nhu cầu sửa chữa của khách hàng được tiếp nhận bởi các cửa hàng bán sản phẩm nên yêu cầu của khách hàng có khi không được đáp ứng chính xác. Chẳng hạn, khách hàng đặt tân trang bộ ghế salon bọc nhung màu xám tro, nhưng đến lúc tân trang xong lại là màu xám xanh, kết quả thiếu sự đồng thuận, gây rắc rối. Do vậy, để tránh phiền toái, hiện nay, đa phần công việc này được các cửa hàng bán sản phẩm chuyển giao trực tiếp đến các cơ sở dịch vụ; hoặc khách hàng nên yêu cầu được gặp trực tiếp cơ sở gia công.Thợ sửa chữa tân trang đồ nội thất thường có thể thực hiện đủ các hạng mục: sửa chữa các hư hỏng lặt vặt, gia cố bàn ghế các loại; bọc lại simili, da, vải, đệm mút cho salon; thay bánh xe... Chi phí từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn tuỳ mức độ hư hại. Phụ kiện thay thế chủ yếu lấy từ nguồn các cơ sở sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, độ bền sử dụng từ 1 – 2 năm tuỳ loại.Dịch vụ sửa chữa tân trang salon được xem là phức tạp nhất, đòi hỏi kỹ năng cao của người thợ. Trong nhiều trường hợp, khách hàng nên yêu cầu thợ đến tận nơi xem xét bộ ghế sẽ tân trang. Từ đó, thợ sẽ đánh giá chất lượng còn lại của bộ ghế, hướng thực hiện làm mới bằng nguyên vật liệu nào… sau đó mới chiết tính để đưa ra mức giá cụ thể. Chi phí tân trang trọn gói một bộ salon thường chiếm 1/3 so với giá trị bộ ghế mới, dao động từ 1,5 – 3,5 triệu đồng/bộ (4 – 6 ghế). Chi phí này bao gồm nhiều công đoạn như chỉnh sửa phần khung ghế nếu có hiện tượng lung lay, bung khớp nối, lót lại đệm mút nếu có hiện tượng mất độ đàn hồi và bọc lại lớp giả da, vải… hoặc simili bên ngoài ghế.Cũng theo ông Phan Văn Ngọc, cái khó của nghề này là cần phải thoả thuận với khách hàng ngay từ đầu, công việc tân trang chỉ có thể đảm bảo độ thẩm mỹ, “chi tiết mới đạt 80 – 90% so với một bộ ghế mới hoàn chỉnh”. Nếu không đề cập vấn đề này trước, “dễ xảy ra tranh cãi khi bàn giao sản phẩm”.