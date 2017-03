Đừng bắt DN hy sinh quá nhiều

Ngày 25-3, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Nhà nước và tổ công tác thi hành Luật DN đã tổ chức buổi tọa đàm “Chính sách, giải pháp hỗ trợ DN vượt qua khó khăn thách thức trước mắt”.

DN kêu cứu

Đại diện Hiệp hội Dệt may VN bức xúc: Các DN dệt may là đối tượng phải hy sinh nhiều nhất từ chính sách chống lạm phát. Vấn đề sống còn của DN xuất khẩu là thu ngoại tệ để phát triển kinh tế nhưng vì ngân hàng không mua ngoại tệ nên DN dệt may khó duy trì được sản xuất và đồng loạt kêu cứu, đặc biệt là đối với DN xuất khẩu 100%.

Trong thời buổi lạm phát, lẽ ra đồng tiền phải giảm nhưng ta lại cho tăng giá đồng tiền là một nghịch lý. Để tự cứu mình, bên cạnh việc đẩy mạnh giá trị gia tăng xuất khẩu tập trung vào các đơn hàng giá trị cao, DN dệt may phải quay sang kinh doanh các ngành nghề khác như khu công nghiệp, văn phòng cho thuê để có lợi nhuận duy trì sự sống còn cho DN.

Nếu như dưới con mắt chuyên gia kinh tế, đây là cơ hội để thay đổi lớn về chính sách vĩ mô thì ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Phát triển Vận tải, lại cho rằng chờ ra được chính sách mới, DN có thể sụp đổ.

Không nên bắt DN hy sinh nhiều quá mà phải có các giải pháp ngắn hạn phù hợp. Hiện nay, Chính phủ đưa ra nhiều biện pháp hành chính, chẳng hạn thuế bất động sản đánh vào nhà đầu cơ nhưng trước mắt DN hoạt động trong lĩnh vực này phải hứng chịu. DN kinh doanh bất động sản nhưng đăng ký vốn pháp định hàng năm trời không được, kêu mãi vẫn không được giải quyết.

Ông Đặng Quang Phán, Vụ Đất đai- Bộ Tài nguyên và Môi trường, thừa nhận: Bất động sản luôn là vấn đề nóng. Nhà đầu tư muốn vào lĩnh vực này không biết bắt đầu từ đâu, gõ cửa cơ quan nào.

Không thể “ôm” quá nhiều mục tiêu

Ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng Ban Vĩ mô - Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng hỗ trợ DN lúc này là phải giúp họ giảm chi phí, thay đổi cơ cấu, bố trí lại nguồn lực để hạn chế những tác động của các giải pháp chống lạm phát.

Bộ Tài chính mới đây đã thông báo giảm thuế thu nhập là một biện pháp tốt. Chính sách vĩ mô cần nhất quán, dài hạn, không thể cùng lúc vì quá nhiều mục tiêu cho những nhóm lợi ích khác nhau.

Mới đây, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng đã lên tiếng đề nghị được điều chỉnh giá công trình. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một việc khó khăn vì các dự án từ ngân sách muốn điều chỉnh cũng vấp phải hàng loạt thủ tục hành chính.

Chẳng hạn, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin đã ký hàng loạt hợp đồng lớn trong khi giá thép tăng rất cao mà Chính phủ không thể can thiệp. Cách tốt nhất là DN tự cơ cấu lại sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý để hạn chế tối thiểu chi phí.

Theo ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phải có giải pháp ngắn hạn trước mắt như chấp nhận bù lỗ giá nguyên liệu đầu vào như xăng, dầu, điện, vật liệu xây dựng khi giá thế giới tăng cao.

Nếu duy trì giá xăng theo giá thị trường, tất cả các mặt hàng khác sẽ đồng loạt tăng giá. “Đối với ngoại tệ có nguồn gốc xuất khẩu, phải ưu tiên mua hết 100%, tiếp theo mới là ngoại tệ từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Riêng lượng USD đầu tư gián tiếp phải xem xét rất thận trọng. Đây là bài học thành công từ Trung Quốc để không bội thực USD, nhập khẩu lạm phát” – ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng CIEM, góp ý.