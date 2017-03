Đừng để diêm dân vạ lây

Bộ này cho rằng chuyện cho phép các doanh nghiệp (DN) nhập muối là quyết định hợp lý, bởi hiện nay đã vào cuối vụ sản xuất muối 2011 nên các DN muối công nghiệp không thể đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như số lượng cung cấp cho sản xuất hóa chất.

Theo Bộ Công Thương, sản lượng muối sản xuất trong nước năm 2011 dự kiến khoảng 800.000 tấn, giảm khoảng 200.000 tấn so với dự báo cuối năm 2010, trong khi đó muối tồn kho khoảng 235.000 tấn, bằng 51% so với cùng kỳ năm 2010. Mặc dù VN là nước có lợi thế để sản xuất muối nhưng với đặc điểm khí hậu thất thường trong khi nghề muối lại chưa được đầu tư thỏa đáng nên sản lượng muối không ổn định, hạt muối làm ra thường lẫn nhiều tạp chất và không đạt được độ khô cần thiết. Vì vậy, nhiều năm nay vẫn tồn tại tình trạng muối ăn thì thừa nhưng muối chất lượng cao (muối công nghiệp) lại thiếu. Do đó, Bộ Công Thương vẫn phải cấp hạn ngạch nhập khẩu muối chất lượng cao. Từ đó, bộ này dự kiến lượng muối nhập khẩu năm 2011 là 102.000 tấn, gồm 100.000 tấn muối công nghiệp cho sản xuất hóa chất và 2.000 tấn muối tinh khiết cho sản xuất khác.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sự phối hợp giữa Bộ NN&PTNT - quản lý về sản xuất muối và Bộ Công Thương - quản lý về nhu cầu muối nguyên liệu đã không ăn nhập với nhau. May ra hai cơ quan này chỉ thống nhất khi cùng đưa ra nhận xét: “Các DN sản xuất muối công nghiệp có thể sản xuất được muối chất lượng theo yêu cầu song vì cuối vụ nên không kịp cung ứng”. Nếu như Bộ Công Thương làm việc cụ thể với các DN sản xuất hóa chất để cân đối nhu cầu, dựa trên cơ sở đó Bộ NN&PTNT lên kế hoạch sản xuất cung ứng thì cớ gì phải nhập thêm 50.000 tấn muối cho đợt hai.

Nhiều chuyên gia nông nghiệp cho rằng chuyện thừa muối ăn, thiếu muối công nghiệp diễn ra lâu nay nhưng năm nào Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT cũng loay hoay với bài toán nhập khẩu muối. Người chịu thiệt cuối cùng chỉ có diêm dân, bởi cho đến nay hai bộ vẫn chưa có một quy định chính thức để quản lý chất lượng muối nhập khẩu cũng như đánh giá cần thiết về chất lượng muối sản xuất trong nước. Thậm chí các cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa ban hành một quy định cụ thể nào để định hướng diêm dân và cho DN sản xuất muối công nghiệp trong nước. Do vậy, cả diêm dân và DN đều gặp khó, chỉ biết mỏi mòn chờ định hướng của Nhà nước.

TRÀ PHƯƠNG