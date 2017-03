Dùng ĐTDĐ quay clip tiếp viên mặc bikini: Có vi phạm an toàn bay?

Trong đoạn clip dài 3 phút được tung lên mạng, nhạc được bật lên, các người đẹp với trang phục áo tắm đứng ngay lối đi nhảy nhót khiến không khí sôi động hẳn lên. Có khá nhiều hành khách đã đưa điện thoại di động (ĐTDĐ) quay lại cảnh các người đẹp biểu diễn.







Rất nhiều hành khách thoải mái sử dụng điện thoại di động quay lại cảnh biểu diễn - Ảnh chụp lại từ clip



VJA đã nghiên cứu?



Điều đáng nói là mặc dù ĐTDĐ được cơ quan quản lý hàng không và các hãng khuyến cáo không nên sử dụng khi máy bay đang hoạt động nhưng trong trường hợp này không thấy tiếp viên của VJA can thiệp. Thậm chí nếu theo dõi kỹ đoạn clip (được cắt tỉa lại - PV), có thể thấy nhiều hành khách vừa quay vừa tỏ vẻ thích thú với tiết mục bất ngờ trên.



Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, đại diện truyền thông VJA cho biết cảnh hành khách sử dụng ĐTDĐ, khi đó máy bay đã bay lên vị trí thăng bằng và đảm bảo an toàn. Trước chuyến bay, tiếp viên của hãng đã khuyến cáo hành khách tắt thiết bị điện tử có chức năng thu phát sóng, trong đó có ĐTDĐ.



“Cần phải chú ý, các điện thoại đời mới bây giờ có chế độ trên máy bay. Nghĩa là trên chuyến bay, hành khách cài đặt điện thoại ở chế độ này để sử dụng chức năng khác như quay phim, chụp hình, giải trí mà không ảnh hưởng đến an toàn bay”, bà Dung nói.



Bà Dung còn viện dẫn mới đây mạng VinaPhone vừa áp dụng dịch vụ cho phép hành khách gọi điện thoại hoặc nhắn tin trên máy bay.



“Lúc tung ra dịch vụ này, VinaPhone đã nghiên cứu kỹ về khâu an toàn của chuyến bay rồi. Còn chưa nghiên cứu chắc họ không dám sử dụng dịch vụ kia đâu. Chỉ trong trường hợp cất và hạ cánh, khách hàng không được bật điện thoại dù đó là chế độ gì”, bà Dung phân tích.



Tuy nhiên, đại diện truyền thông VJA cũng thừa nhận sẽ là tuyệt vời nếu khi lên máy bay hành khách đều tắt hết điện thoại.



Lạc hậu so với thực tế



Liệu hành khách các hãng hàng không khác có được sử dụng ĐTDĐ trên máy bay hay không? Đại diện hãng Vietnam Airlines (VNA), Jetstar Pacific Airlines (JPA) đều khuyến cáo không được phép dùng.



VNA quy định hành khách không sử dụng ĐTDĐ, máy nhắn tin và các loại thiết bị thu phát tín hiệu vì có thể gây nhiễu sóng thiết bị dẫn đường của máy bay. Thậm chí hành khách phải tắt các thiết bị này cho đến khi vào bên trong nhà ga.



Còn đại diện JPA cho hay hãng cấm sử dụng ĐTDĐ trên máy bay trong mọi trường hợp. “Đã lên máy bay rồi thì không được sử dụng ĐTDĐ”, vị này nói.



Luật hàng không nhiều nước cũng quy định cấm sử dụng điện thoại trên máy bay. Bởi trước đó đã có một số trường hợp sóng ĐTDĐ gây nhiễu sóng liên lạc và uy hiếp sự an toàn của máy bay.



Tại VN, Nghị định 60/2010 chỉ rõ hành khách sử dụng các thiết bị điện tử, thu phát sóng trên tàu bay khi không được phép sẽ bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng. Nếu đối tượng vi phạm là thành viên của phi hành đoàn sẽ bị phạt cao gấp 10 lần so với hành khách.



Chiều 7.8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Thắng, Chánh thanh tra Cục Hàng không VN cho biết bản thân ông đã trực tiếp xem lại clip trên. Trong buổi chiều 7.8, Thanh tra Cục Hàng không đã có buổi họp xem xét vấn đề trên.



Ông Thắng cho hay sáng ngày 8.8, lãnh đạo Cục Hàng không sẽ làm việc VJA rồi mới có kết luận xử phạt VJA hay không.



“Trong cuộc họp này chúng tôi sẽ đề nghị VietJet Air cung cấp toàn bộ băng hình và phân tích chi tiết diễn biến sự việc. Việc xử phạt hãng sẽ dựa theo việc hãng để cho hành khách sử dụng ĐTDĐ ở chế độ quay phim, chụp hình hay ở chế độ điện thoại”, ông Thắng nói.



Đại diện Cảng vụ hàng không Miền Nam cho biết trong vụ này khó nhất chứng minh việc hành khách sử dụng điện thoại ở chế độ gọi hay chế độ quay phim, chụp hình.



Bản thân Cảng vụ hàng không Miền Nam cũng gặp nhiều vụ việc tương tự nhưng không thể xử phạt vì không chứng minh được người vi phạm để điện thoại ở chế độ gọi trên máy bay.



“Do đó có thể thấy Nghị định 60/2010 gồm một số quy định chung chung về việc xử phạt vi phạm đã lạc hậu so với thực tế”, vị này nói.



Lệnh cấm sử dụng ĐTDĐ trên máy bay đầu tiên trên thế giới được Ủy ban truyền thông Liên bang của Mỹ (FFC) ban hành năm 1991 có nội dung: Khi máy bay đóng cửa, tất cả các máy nghe nhạc Mp3, đồ chơi điện tử, máy nhắn tin, máy xem DVD hoặc các thiết bị điện tử khác của khách hàng phải tắt cho đến khi máy bay lên đến độ cao 10.000 feet (khoảng 3.048 km).



Còn ĐTDĐ thì bị cấm sử dụng trên các chuyến bay. Bởi các loại thiết bị xách tay phát ra sóng điện từ sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điều khiển hoặc tác động đến các thiết bị điện tử của máy bay.