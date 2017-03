Dửng dưng trước vụ Ford Transit

Doanh nghiệp lo vì nếu vẫn cố tình cho xe chở khách thì dễ xảy ra tai nạn. Khi đó không chỉ hành khách bị thiệt mạng, xe hỏng mà doanh nghiệp, lái xe còn đứng trước nguy cơ tù tội. Ngược lại, nếu không chạy thì không có nguồn thu, không có tiền để trả lãi ngân hàng. Tính toán của các doanh nghiệp vận tải cho thấy mỗi ngày một xe chở khách tuyến Hà Nội-Thái Bình có doanh thu khoảng 5-6 triệu đồng. Như vậy, chỉ cần nghỉ 10 ngày là nhà xe mất 50-60 triệu đồng. Doanh nghiệp có bảy xe coi như mất doanh thu khoảng 400 triệu đồng cho 10 ngày.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp vận tải Hà Nội, ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp phản ánh xe của đơn vị họ cũng bị không đạp ga mà vẫn tăng tốc. Do đó, doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng mà cụ thể là Cục Đăng kiểm Việt Nam phải vào cuộc ngay làm rõ đúng sai.

Nhưng đến nay Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn dửng dưng với vụ việc trên.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết đã yêu cầu hãng Ford báo cáo vụ việc. Đồng thời, một vài ngày nữa sẽ kiểm tra độ an toàn kỹ thuật của xe.

Cách trả lời có những điểm không ổn. Bởi đăng kiểm là ngành có trách nhiệm bảo đảm an toàn kỹ thuật cho các phương tiện giao thông. Nếu phương tiện không an toàn hoặc có dấu hiệu không an toàn, cơ quan này có đủ thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng hoạt động ngay. Đặc biệt, hoạt động vận tải khách vốn liên quan đến tính mạng của con người, chỉ cần một sai sót nhỏ về mặt kỹ thuật là tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu thực sự làm tròn trách nhiệm, Cục Đăng kiểm cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp, yêu cầu tạm ngừng hoạt động ngay phương tiện để phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, kiểm định lại sản phẩm để xác minh việc đúng sai, tránh những thông tin không đúng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, doanh nghiệp vận tải và cả nhà sản xuất.

