Dửng dưng với lãi giảm!

Có vốn cũng không làm được gì Tôi chưa nghe DN nào trong hội than phiền về việc thiếu vốn hay việc khó vay vốn NH. Các DN dệt may xuất khẩu mà tôi biết thì đã có nguồn tài chính ổn định, kế hoạch sản xuất, xuất khẩu ổn định. Các DN ngành may thường chỉ đi vay khi cần đầu tư mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, xét tình hình xuất khẩu hai, ba năm qua thì hiện không có DN nào mở rộng cả nên cũng chưa có nhu cầu vay vốn. Ông PHẠM XUÂN HỒNG, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TPHCM DN có lợi nhuận thì nên cho vay Một trong các điều kiện tiên quyết đi vay là phải có tài sản để thế chấp. Nhưng nhiều DN không có được điều kiện này, hoặc có tài sản nhưng đã thế chấp vay vốn lâu nay, nay cần thêm vốn nhưng không còn tài sản nào để thế chấp nữa. DN có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, hiệu quả thì tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. NH nên xem xét DN nào có mảng kinh doanh cốt lõi tạo ra doanh thu và lợi nhuận thì ưu tiên hỗ trợ cho DN đó vay. Cần tư vấn cho DN giải pháp để DN kết nối với NH, hai bên gắn kết với nhau nhiều hơn. Ông ĐOÀN ĐÌNH QUỐC, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM