Đừng hoảng hốt vì đóng cửa thị trường ngoại tệ chợ đen

Bắt vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD Ngày 9-3, Bộ Công an mở hội nghị trực tuyến về tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ trái phép và buôn lậu xăng dầu qua biên giới. Trong đợt cao điểm này, ngày 8-3, C46 đã bắt quả tang vụ mua bán trái phép 390.500 USD tại Ngân hàng XNK Việt Nam (EIB) - Chi nhánh Hà Nội. Sự việc xảy ra tại trụ sở EIB Hà Nội khi bà Dương Thị Thùy Trang và bà Nguyễn Thị Thu Huyền - nhân viên Công ty TNHH Khương & Lê, đang giao cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Đào Mạnh Quân - người của tiệm vàng Thành Trung ở 110 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng số tiền 390.500 USD và nhận lại tiền Việt hơn 8,4 tỉ đồng. Những người này khai số ngoại tệ trên là tiền bán nhà của bà Lê Thanh Hương, Giám đốc Công ty Khương & Lê, gửi tiết kiệm tại EIB Hà Nội. Bà Hương ủy quyền cho bà Trang và bà Huyền rút ngoại tệ bán cho tiệm vàng Thành Trung với giá 21.580 đồng/USD. Tiền Việt thu về lại nhập vào tài khoản của Công ty Khương & Lê tại EIB. Tuy nhiên, khi kiểm tra, người của tiệm vàng không trình được giấy phép mua bán ngoại tệ. T.TÚ Đề nghị tịch thu ngoại tệ giao dịch trái phép Để triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, Công an TP.HCM đang tập trung xử lý mảng thanh toán chui, có doanh số lớn. Công an TP.HCM kiến nghị tịch thu chứ không xử phạt rồi trả. Đây là phương tiện vi phạm hành chính, theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì phương tiện vi phạm phải tịch thu. Điều đó sẽ có tác dụng răn đe, phòng ngừa mạnh hơn. Đại táPHAN ANH MINH, Phó Giám đốc Công an TP.HCM Vẫn chờ hướng dẫn Ngày 9-3, Thành ủy, UBND TP.HCM họp với các sở, ngành để triển khai thực hiện Nghị quyết 11. Dự kiến thứ Ba tuần tới, các đoàn kiểm tra riêng lẻ và liên ngành sẽ ra quân thực hiện việc này. Về hướng xử phạt, vẫn chưa thấy có hướng dẫn gì mới so với các lần trước. Xử lý tang vật vi phạm có tịch thu hay không vẫn còn chờ hướng dẫn. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH,

Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM Nên cương quyết đến cùng Trước mắt, chúng ta rất khó có thể xóa ngay được USD tự do. Tuy nhiên, nên cương quyết đến cùng, chúng ta cũng sẽ phải theo chuẩn chung của thế giới là chỉ có một tỉ giá. Ở các nước trên thế giới hầu như chỉ có một tỉ giá. Có thể vẫn là một thị trường nhưng khi đổi ngoại tệ ở một số điểm khác nhau, giá cũng có sự chênh lệch. Ví dụ ở sân bay cầu cao nên ngoại tệ giá sẽ cao hơn ở các trung tâm do cung cầu cạnh tranh của từng nơi nhưng chênh lệch không đáng kể. GS-TS NGUYỄN THỊ CÀNH, Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM TR.DUNG - Y.TRANG - B.NHƠN ghi