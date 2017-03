Dung Quất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bốn năm

Theo đó, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập DN là 10% trong thời gian 30 năm; được miễn thuế bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời gian chín năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên công ty có thu nhập chịu thuế từ dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Ông Nguyễn Hoài Giang cho rằng việc Nhà máy Dung Quất có được ưu đãi là điều dễ hiểu. Bởi đây là nhà máy trong nước đầu tiên sản xuất xăng dầu, 100% vốn trong nước và còn non trẻ. “Với cơ chế tài chính ưu đãi trên sẽ giúp nhà máy tạo ưu thế, nâng cấp mở rộng, thu hút nhà đầu tư tham gia mua cổ phần. Đặc biệt, giải quyết được những khó khăn về chi phí do phải mua USD để nhập dầu thô. Năm 2011, Dung Quất lỗ khoảng 2.900 tỉ đồng do chênh lệch tỉ giá” - ông Giang nói.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất có tổng sản lượng sản xuất khoảng 5,449 triệu tấn, trong đó sản lượng tiêu thụ khoảng 5,403 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt 109,681 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách 14,155 ngàn tỉ đồng.

MAI PHƯƠNG