Dung Quất tạm dừng, không ảnh hưởng nguồn cung

Theo ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý nhà máy, việc tạm dừng này không ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước vì lượng hàng tồn kho còn nhiều. Ông Giang cũng cho biết nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước hiện giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2011.

Giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore ngày 16-5 tiếp tục giảm. Giá xăng A92 phiên giao dịch ngày 15-5 còn 118,75 USD/thùng, giảm 12,6 USD/thùng so với giá trung bình tháng 4. Nếu DN nhập được giá như trên thì có thể lãi khoảng 1.170 đồng/lít xăng.

Giá dầu hỏa, dầu DO phiên giao dịch ngày 15-5 là 124,1 USD/thùng và 125,66 USD/thùng, tăng nhẹ so với ngày trước. Tuy nhiên, giá này vẫn thấp hơn khoảng 9 USD/thùng so với giá trung bình tháng 4.

MAI PHƯƠNG