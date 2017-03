Đường cát Thái vẫn ào ạt nhập lậu

Theo nhiều người dân khu vực biên giới huyện Tịnh Biên (An Giang), vỏ lãi chở đường cát Thái Lan nhập lậu vào nội địa vẫn bình thản chạy. Tình trạng này cũng chưa giảm ở một số khu vực khác như thị xã Châu Đốc hay huyện An Phú.

Đường cát Thái Lan được bốc chuyển sang ghe để nhập lậu vào Việt Nam. (Ảnh chụp trưa 7-1 tại khu vực biên giới xã Khánh An, huyện An Phú) Ảnh: VĨNH SƠN

Ngày 7-1, ngoài chuyện chứng kiến cảnh ghe lớn chở đường từ bên kia biên giới sang sông Hậu nhập lậu vào một số kho đóng ven bờ thuộc xã Khánh An (An Phú), chúng tôi còn gặp cảnh sang bao từ bên bờ sông phía Campuchia. Nhiều cửu vạn hì hục bốc những bao đường đã được thay vỏ bao để chuyển vào Việt Nam. “Ở khu vực ven biên giới thuộc huyện An Phú, chúng tôi thấy có không dưới 50 xe tải chở đường chạy rầm rập thâu đêm. Mỗi xe chở không dưới chục tấn đường. Ấy vậy mà chẳng thấy lực lượng nào kiểm tra, bắt giữ. Xe tải chở đường chạy riết khiến tuyến quốc lộ 91C nối từ biên giới về cầu Cồn Tiên bị hư nát nhiều đoạn” - một cán bộ ở huyện An Phú nói.

Trong khi ông Phan Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, cho biết là đã triển khai lực lượng đến khu vực biên giới đóng chốt kiểm soát nhưng người dân thì lại cho hay chẳng thấy đường cát lậu bị bắt bớ gì.

