Đường đủ cho nhu cầu trong nước đến hết tháng 10

Cũng theo Bộ NN&PTNT, từ tháng 10-2011, các nhà máy đường ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ vào vụ mới, tăng thêm lượng đường dự trữ và đảm bảo nguồn cung cho tháng 11-2011. Từ tháng 12-2011, lượng đường sản xuất bắt đầu vượt so với nhu cầu tiêu thụ.

Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT cũng nhận định việc đánh giá cung cầu đường hiện nay không hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân do không xác định được các yếu tố khác như lượng đường nhập lậu, lượng đường sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc và mức độ tăng trưởng của các ngành sản xuất dùng đường làm nguyên liệu.

Theo thống kê, từ ngày 15-8-2010 đến 15-6-2011, tổng lượng đường các nhà máy bán ra là 987.700 tấn, tăng so với cùng kỳ của năm trước 240.900 tấn. Trừ lượng đường xuất khẩu đi Trung Quốc, tổng lượng đường tiêu thụ trong khoảng thời gian trên là 980.700 tấn, bình quân mỗi tháng 98.000 tấn, cao hơn so với niên vụ trước 4.000 tấn/tháng. Nhu cầu trong nước tăng là do sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp chế biến dùng đường làm nguyên liệu (sữa, nước ngọt, bánh kẹo, bia...).

